Потрачены 31 млн злотых: Польша распускает комиссию по расследованию Смоленской трагедии

По мнению замминистра обороны Польши Цезари Томчика, решение распустить комиссию "остановит расход сотен миллионов злотых на мероприятия, которые не имеют ничего общего с объяснением причин катастрофы, но имеют много общего с политикой".

Министерство национальной обороны Польши завершает работу Смоленской подкомиссии по расследованию катастрофы правительственного Ту-154 в 2010 году. Об этом 15 декабря сообщило оборонное ведомство на официальном сайте.

В интервью телеканалу TVN24 депутат от Гражданской платформы, бывший председатель Комитета по расследованию авиационных происшествий Мацей Лашек и новый глава МВД республики Владислав Косиняк-Камыш подчеркнули, что власти откажутся от версий относительно внутреннего взрыва на борту самолета, в результате которой погиб президент страны Лех Качиньский и многие высокопоставленные лица.

Кроме того, уже подписаны документы о роспуске комиссии, которая занималась расследованием трагедии. Более того, теперь специальная группа будет изучать каждый аспект деятельности подкомитета, который возглавлял бывший министр обороны Антоний Мацеревич.

"Я считаю, что сегодня смоленский миф закончится. Нам предстоит много работы, а также важно объяснить людям, которые поверили рассказу Антония Мацеревича и депутатов партии "Право и Справедливость" о предполагаемом нападении… Потрачено не менее 31 миллиона злотых, уничтожен второй самолет Ту-154", — подчеркнул Мацей Лашек.

Его поддержал замминистра обороны Цезари Томчик, который заявил, что решение распустить комиссию "остановит расход сотен миллионов злотых на мероприятия, которые не имеют ничего общего с объяснением причин катастрофы, но имеют много общего с политикой".

Решения нового руководства Министерства национальной обороны также являются, как объясняет депутат от Гражданской платформы Кшиштоф Брейза, началом привлечения Антония Мацеревича к ответственности за растрату государственных денег.

"Это также конец привилегий, к которым бывший глава Минобороны (Антоний Мацеревич. — Ред.) имел доступ почти восемь лет. До конца дня 18 декабря комиссия должна вернуть все использованные ею инструменты и с этого момента, то есть с момента вынесения решения, она больше не имеет права предпринимать какие-либо дальнейшие действия", — заявил Томчик в пятницу, 15 декабря.

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Министерство национальной обороны объявило также о создании группы экспертов, которые будут шаг за шагом контролировать деятельность подкомитета.

"Мы сделаем все, чтобы все дела, связанные со смоленской комиссией Антония Мацеревича, были раскрыты как можно скорее. Что обязательно выйдет на свет, так это факты о том, как эксперименты проводились, интерпретировались и искажались, чтобы результаты соответствовали предвзятому тезису о том, что нападение произошло в Смоленске", — подчеркнул министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский.

Смоленская катастрофа — что произошло

Самолет Ту-154, на борту которого был президент Польши Лех Качиньский и другие высокопоставленные польские чиновники, разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском.

В 2015 году к власти в Польше пришла партия "Право и справедливость" во главе с братом погибшего президента Ярославом Качиньским, которая и создала новую комиссию по расследованию причин катастрофы. Она сообщила, что крушение самолета произошло из-за взрывов, вызванных "актом незаконного вмешательства", а не результатом катастрофы при попытке посадки в сложных метеоусловиях, о которых предупреждали диспетчеры. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 96 человек.

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Как заявлялось, Россия могла подделать "черные ящики" после Смоленской трагедии в 2010 году.

Также Фокус писал о версии британских разведчиков, отмечавших, что на борту президентского самолета произошел взрыв, что и повлекло за собой падение лайнера.