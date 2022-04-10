Владимир Зеленский сделал заявление по поводу годовщины гибели Леха Качиньского

С момента авиакатастрофы под Смоленском прошло 12 лет.

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Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление к годовщине Смоленской трагедии, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский.

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"Сегодня чтим память жертв авиакатастрофы под Смоленском, которая 12 лет назад унесла жизни президента Леха Качиньского и представителей польской элиты. В этот день мы солидарны с нашими польскими друзьями и союзниками, твердо стоящими с украинцами в противодействии агрессии РФ", — написал в Twitter глава государства.

[ + – ] Владимир Зеленский о годовщине гибели Качиньского

Напомним, самолет Ту-154М разбился утром 10 апреля 2010 под Смоленском в условиях густого тумана. Польская делегация направлялась на мероприятия к годовщине Катынской трагедии. В результате погибли все 96 представителей польской элиты, которые находились на борту — включая тогдашнего президента Польши Леха Качиньского и его супругу Марию.

Отмечалось, что в условиях плохой видимости пилоты приняли решение посадить авиалайнер, самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы, столкнувшись с деревьями и землей.

Как заявлялось, Россия могла подделать "черные ящики" после Смоленской трагедии в 2010 году.

Также Фокус писал о версии британских разведчиков, отмечавших, что на борту президентского самолета произошел взрыв, что и повлекло за собой падение лайнера.