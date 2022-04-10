Володимир Зеленський зробив заяву щодо роковин загибелі Леха Качинського

З моменту авіакатастрофи пройшло 12 років.

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Президент України Володимир Зеленський зробив заяву до роковин Смоленської трагедії, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський.

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"Сьогодні вшановуємо пам'ять жертв авіакатастрофи під Смоленськом, яка 12 років тому забрала життя Президента Леха Качинського та представників польської еліти. У цей день ми солідарні з нашими польськими друзями та союзниками, які твердо стоять з українцями у протидії агресії РФ", — написав у Twitter глава держави.

[ + – ] Володимир Зеленський про роковини Смоленської трагедії

Зазначимо, що літак Ту-154М розбився вранці 10 квітня 2010 року під Смоленськом, Росія, в умовах густого туману. Польська делегація направлялася на вшанування роковин Катинського злочину. У результаті загинули всі 96 осіб польської еліти, які перебували на борту, включаючи тодішнього президента Польщі Леха Качинського і його дружину Марію.

Зазначалося, що в умовах поганої видимості пілоти прийняли рішення посадити авіалайнер, літак кілька метрів не дотягнув до злітно-посадкової смуги, зіткнувшись з деревами та землею.

Нагадаємо, Росія могла підробити "чорні ящики" після Смоленської трагедії у 2010 році.

Також Фокус писав про версію британських розвідників, які зазначали, що на борту президентського літака стався вибух, що і спричинило падіння лайнера.