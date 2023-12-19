В Китае из-за мощного землетрясения погибли более 100 человек, — Reuters (видео)

По словам журналистов, в зону бедствия было направлено около 2200 спасателей из провинциальной пожарной службы и лесной бригады. Также в спасательных операциях участвуют полиция и военные.

Ночью 19 декабря в Китае произошло сильное землетрясение, в результате которого погибли по меньшей мере 111 человек и более 230 получили ранения. Об этом сообщает издание Reuters.

По словам журналистов, катастрофа произошла в отдаленном горном уезде Цзишишань на северной окраине Цинхай-Тибетского нагорья.

Сообщается, что усилия по спасению и оказанию помощи продолжаются, а для оценки последствий стихийного бедствия была отправлена ​​рабочая группа. Количество пропавших без вести людей неизвестно.

Издание пишет, что землетрясения являются обычным явлением в западных провинциях Китая. Сильные толчки ощущались во многих частях провинции Цинхай. В зону бедствия было направлено около 2200 спасателей из провинциальной пожарной службы и лесной бригады, а также профессиональные аварийно-спасательные бригады. Также в спасательных операциях участвуют полиция и военные.

В материале говорится, что, поскольку зона бедствия находится в высокогорном регионе, где погода холодная, спасательные работы направлены на предотвращение вторичных катастроф, вызванных другими факторами, помимо землетрясения. Утром недалеко от места, где произошло землетрясение, составляла около -14 градусов по Цельсию.

Отмечается, что некоторые объекты водоснабжения, электричества, транспорта, связи и другая инфраструктура были повреждены.

В Китае произошло сильное землетрясение

Ранее сообщалось, что 17 декабря автобус "Вена-Киев" попал в ДТП в Словакии. По информации журналистов, автобус с украинской регистрацией, направлялся в сторону границы, но съехал в кювет и перевернулся. В МИД Украины сообщили, что посольство Украины в Словакии оказывает консульскую помощь украинцам.

"ДТП произошло при участии автобуса, следовавшего рейсом "Вена-Киев". В салоне находились 53 человека. Все граждане Украины. 8 украинцев получили травмы средней степени тяжести", — сообщили дипломаты.