На Филиппинах мощное землетрясение, в Японии — угроза цунами (видео, инфографика)

По расчетам сейсмологов, цунами может обрушиться на Филиппины и Японию рано утром в воскресенье, 3 декабря.

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Землетрясение магнитудой не менее 7,5 произошло на втором по величине филиппинском острове Минданао поздно вечером в субботу, 2 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Филиппинское сейсмологическое агентство Phivolcs проинформировало, что волны цунами высотой 1 метр достигнут некоторых районов страны и юго-западного побережья Японии. Они могут продолжаться несколько часов, хотя первоначальных сообщений о значительном ущербе от волн пока не поступало.

Система предупреждения о цунами США заявила, что вдоль некоторых филиппинских побережий могут быть волны высотой до 3 метров выше обычного уровня прилива, хотя позже заявила, что риска цунами нет.

"Исходя из всех имеющихся данных… угроза цунами, вызванная этим землетрясением, уже миновала", — говорится в сообщении.

Вместе с тем агентство Phivolcs подчеркнуло, что люди, живущие вблизи побережья провинций Суригао-дель-Сур и Восточный Давао, должны "немедленно эвакуироваться" или "переехать дальше вглубь страны".

"Лодки, уже находящиеся в море в этот период, должны оставаться вдали от берега в глубоких водах до получения дальнейших указаний", — говорится в сообщении.

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По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), в этом районе только за полтора часа зафиксировано 22 землетрясения, самое крупное из которых имело магнитуду 6,4.

EMSC также сообщило, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло на глубине 63 км, в то время как Географическая служба США оценила землетрясение магнитудой 7,6 и глубиной 32 км и сообщила, что оно произошло на глубине 10 км.

Раймарк Генталлан, начальник местной полиции прибрежного города Хинатуан с населением 44 000 человек, расположенного недалеко от эпицентра землетрясения, сказал, что с момента землетрясения было отключено электричество, но группы реагирования на стихийные бедствия еще не зафиксировали каких-либо жертв или ущерба.

"Мы эвакуируем людей из прибрежных районов", — сказал он агентству.

Почему на Филиппинах так много землетрясений

По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, с 1600-х до начала 2000-х годов здесь происходит около 100-150 землетрясений в год (с магнитудой 4,0 и выше).

Активные и потенциально активные вулканы Филиппин: Инфографика Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Фото: Скриншот

Землетрясения являются обычным явлением на Филиппинах, которые расположены в "Огненном кольце" — поясе вулканов, окружающем Тихий океан и склонном к сейсмической активности. Здесь находятся 75% всех вулканов на планете.

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Напомним, 17 ноября на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,7, которое повлекло за собой обрушение потолка торгового центра и отключение электроэнергии.

Также Фокус писал, что сейсмолог предупредил о катаклизмах по всему миру. По словам сейсмолога-самоучки Фрэнка Хугербитса из Нидерландов, новые землетрясения могут произойти на юге Японии, в Северной Америке, на Филиппинах, в Индонезии, Португалии, Греции, а также на Камчатке и Курильских островах.