На Філіппінах потужний землетрус, у Японії — загроза цунамі (відео, інфографіка)

За розрахунками сейсмологів, цунамі може обрушитися на Філіппіни і Японію рано вранці в неділю, 3 грудня.

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Землетрус магнітудою щонайменше 7,5 стався на другому за величиною філіппінському острові Мінданао пізно ввечері в суботу, 2 грудня. Про це повідомляє Reuters.

Філіппінське сейсмологічне агентство Phivolcs поінформувало, що хвилі цунамі заввишки 1 метр досягнуть деяких районів країни і південно-західного узбережжя Японії. Вони можуть тривати кілька годин, хоча початкових повідомлень про значні збитки від хвиль поки що не надходило.

Система попередження про цунамі США заявила, що вздовж деяких філіппінських узбереж можуть бути хвилі заввишки до 3 метрів вищі за звичайний рівень припливу, хоча пізніше заявила, що ризику цунамі немає.

"Виходячи з усіх наявних даних... загроза цунамі, спричинена цим землетрусом, уже минула", — йдеться у повідомленні.

Водночас агентство Phivolcs наголосило, що люди, які живуть поблизу узбережжя провінцій Сурігао-дель-Сур і Східний Давао, мають "негайно евакуюватися" або "переїхати далі вглиб країни".

"Човни, які вже перебувають у морі в цей період, повинні залишатися далеко від берега в глибоких водах до отримання подальших вказівок", — підкреслюється в повідомленні.

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За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), у цьому районі тільки за півтори години зафіксовано 22 землетруси, найбільший з яких мав магнітуду 6,4.

EMSC також повідомило, що землетрус магнітудою 7,5 стався на глибині 63 км, тоді як Географічна служба США оцінила землетрус магнітудою 7,6 і глибиною 32 км і повідомила, що він стався на глибині 10 км.

Раймарк Генталлан, начальник місцевої поліції прибережного міста Хінатуан із населенням 44 000 осіб, розташованого недалеко від епіцентру землетрусу, сказав, що з моменту землетрусу було відключено електрику, але групи реагування на стихійні лиха ще не зафіксували будь-яких жертв або збитків.

"Ми евакуюємо людей із прибережних районів", — сказав він агентству.

Чому на Філіппінах так багато землетрусів

За даними Філіппінського інституту вулканології та сейсмології, з 1600-х до початку 2000-х років тут відбувається близько 100-150 землетрусів на рік (з магнітудою 4,0 і вище).

Активні та потенційно активні вулкани Філіппін: Інфографіка Філіппінського інституту вулканології та сейсмології Фото: Скриншот

Землетруси є звичайним явищем на Філіппінах, які розташовані у "Вогняному кільці" — поясі вулканів, що оточує Тихий океан і схильний до сейсмічної активності. Тут розташовано 75% усіх вулканів на планеті.

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Нагадаємо, 17 листопада на Філіппінах стався землетрус магнітудою 6,7, що спричинив обвалення стелі торгового центру та відключення електроенергії.

Також Фокус писав, що сейсмолог попередив про катаклізми по всьому світу. За словами сейсмолога-самоучки Френка Хугербітса з Нідерландів, нові землетруси можуть статися на півдні Японії, в Північній Америці, на Філіппінах, в Індонезії, Португалії, Греції, а також на Камчатці та Курильських островах.