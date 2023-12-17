Автобус "Вена-Киев" попал в ДТП в Словакии, среди пострадавших дети: что известно (фото)

По данным украинских дипломатов, пострадавшим гражданам оказывают необходимую медпомощь, угрозы жизни нет. Все в сознании.

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В Словакии, рядом с населенным пунктом Даргов, перевернулся автобус с 53 пассажирами, которые направлялись в Украину, и двумя водителями. Зарегистрированы девять пострадавших, среди них дети. Об этом сообщает "Cуспільне".

Посольство Украины в восточноевропейской стране оказывает гражданам консульскую поддержку.

По данным словацкого издания Aktuality, авария произошла рядом с селом Даргов Требишевского района.

Flixbus — авария в Словакии

По информации журналистов, автобус с украинской регистрацией, направлялся в сторону границы, но съехал в кювет и перевернулся.

Flixbus — авария в Словакии

По данным словацкой стороны, все пострадавшие находятся в сознании, у большинства травмы головы и конечностей. Отмечается, что данные о пострадавших могут измениться, поскольку спасательные работы все еще продолжаются.

Flixbus — авария в Словакии

ДТП с украинцами в Словакии — подробности

В МИД Украины сообщили, что посольство Украины в Словакии оказывает консульскую помощь украинцам.

"ДТП произошло при участии автобуса, следовавшего рейсом "Вена-Киев". В салоне находились 53 человека. Все граждане Украины. 8 украинцев получили травмы средней степени тяжести", — сообщили дипломаты.

По их данным, пострадавшим оказывают необходимую медпомощь, угрозы жизни нет.

Других пассажиров перевезли в город Кошице, где они собираются пересесть на другой автобус, который уже в дороге.

Украинские консулы в сотрудничестве со словацкими правооранителями выясняют обстоятельства ДТП, отслеживают, как оказывается медицинская помощь пострадавшим гражданам Украины.

По информации украинского журналиста Виталия Глаголы, авария произошла утром 17 декабря, недалеко от Кошице.

Напомним, что в начале октября автобус с украинцами упал с эстакады в районе Местре вблизи Венеции.

Также сообщалось, что пять человек погибли, три получили травмы в результате смертельной аварии в Италии.