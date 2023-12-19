США и Финляндия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве: в МИД РФ принимают меры

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что вскоре процесс вступления в НАТО завершит также Швеция. МИД РФ вызвал посла Финляндии в Москве.

США и Финляндия подписали в понедельник, 18 декабря, договор об оборонном сотрудничестве — Defence Cooperation Agreement (DCA). Об этом на пресс-конференции заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Финляндии Антти Гяккинен и финский министр иностранных дел Элина Валтонен.

Отмечается, что такое соглашение упрощает военное сотрудничество и обучение двух стран — после его подписания военные силы США смогут находиться и тренироваться на территории Финляндии, а перемещение войск и оборудования не потребует согласований на таком же высоком уровне, как до сих пор.

Кроме того, как отметили подписанты, в документе прописано 15 зон, которые будут использовать военнослужащие США. Также есть отдельные объекты, в пределах которых они будут доступны только для США (в шведском соглашении таких — 17, норвежском — 4).

Как отметил перед подписанием Энтони Блинкен, вступление Финляндии в НАТО укрепило Альянс. Он подчеркнул, что последний год стал историческим для сотрудничества Хельсинки и Вашингтона.

Кроме того, госсекретарь США выразил надежду, что вскоре этот процесс завершит также Швеция.

До этого США подписали оборонные соглашения со Швецией, Норвегией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Словакией, Чехией, Венгрией и Болгарией.

Реакция Кремля

После подписания DCA Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Финляндии в Москве. Там заявили, что Россия примет меры для противодействия "агрессивным решениям" Финляндии и НАТО.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что после вступления в НАТО у Финляндии могут возникнуть проблемы с РФ. Также он анонсировал создание Ленинградского военного округа.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин обвинил НАТО в том, что альянс якобы создает конфликт, несмотря на нежелание Москвы портить отношения.

Постоянный представитель России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина потеряла свой шанс подписать "выгодное мирное соглашение". По его словам, теперь такое соглашение возможно только в случае капитуляции Киева.