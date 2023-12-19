"Пустословие": ISW проанализировал угрозы Кремля в адрес НАТО

Эксперты уверены, что Москва не отказывалась от цели развалить изнутри Североатлантический Альянс, но российские власти пытаются завуалировать эту идею.

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Россия вновь стала применять угрозы и высказала опасения относительно возможных проблем в Финляндии в связи с ее вступлением в НАТО. Несмотря на заявления российского министра Сергея Лаврова о том, что "Кремль не представляет угрозы Альянсу", эти утверждения кажутся неубедительными и скорее всего являются обычным пустословием. Об этом сообщается в отчете ISW.

Эксперты Института изучения войны подчеркнули, что Россия не отступила от своей цели дезинтеграции НАТО. В связи с этим заявления Кремля о "мирных переговорах" вызывают сомнения и кажутся неубедительными.

Вечером 18 декабря российский глава внешних дел Сергей Лавров дал интервью на пропагандистском "Первом канале". В ходе беседы с журналистами он повторил заявления президента Путина о том, что "Россия не представляет угрозы странам НАТО". Лавров отвергал опасения Запада относительно возможной угрозы для Альянса и также заявил, что "Кремль не заинтересован во временной заморозке линии фронта в Украине".

А также российский министр еще раз повторил нарратив о "защите суверенитета России". Более того, Лавров заявил, что дискуссии стран Запада относительно того, чтобы разрешить Украине использовать аэродромы Альянса, являются "опасными мнениями". В Институте изучения войны полагают, что таким образом Лавров дал завуалированную угрозу НАТО. Аналитики утверждают, что Россия не впервые прибегает к подобным угрозам и информационным операциям, чтобы ослабить поддержку стран Запада.

"ISW продолжает оценивать, что заверения Кремля о "мирных намерениях" России относительно НАТО, учитывая предыдущие угрозы и фактическую цель развала Альянса, — пустословие", – подчеркнули аналитики Института изучения войны.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин обвинил НАТО в том, что альянс якобы создает конфликт несмотря на нежелание Москвы портить отношения. Об этом он сказал в комментарии журналисту телеканала "Россия".

Постоянный представитель России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина потеряла свой шанс подписать "выгодное мирное соглашение". По его словам, теперь такое соглашения возможно только в случае капитуляции Киева.