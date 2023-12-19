"Пустослів'я": ISW проаналізував погрози Кремля на адресу НАТО

Експерти впевнені, що Москва не відмовлялася від мети розвалити зсередини Північноатлантичний Альянс, але російська влада намагається завуалювати цю ідею.

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Росія знову почала застосовувати погрози і висловила побоювання щодо можливих проблем у Фінляндії у зв'язку з її вступом до НАТО. Незважаючи на заяви російського міністра Сергія Лаврова про те, що "Кремль не становить загрози Альянсу", ці твердження видаються непереконливими і, найімовірніше, є звичайним марнослів'ям. Про це повідомляється у звіті ISW.

Експерти Інституту вивчення війни підкреслили, що Росія не відступила від своєї мети дезінтеграції НАТО. У зв'язку з цим заяви Кремля про "мирні переговори" викликають сумніви і здаються непереконливими.

Увечері 18 грудня російський глава зовнішніх справ Сергій Лавров дав інтерв'ю на пропагандистському "Первом канале". Під час бесіди з журналістами він повторив заяви президента Путіна про те, що "Росія не становить загрози країнам НАТО". Лавров відкидав побоювання Заходу щодо можливої загрози для Альянсу і також заявив, що "Кремль не зацікавлений у тимчасовому заморожуванні лінії фронту в Україні".

А також російський міністр ще раз повторив наратив про "захист суверенітету Росії". Ба більше, Лавров заявив, що дискусії країн Заходу щодо того, щоб дозволити Україні використовувати аеродроми Альянсу, є "небезпечними думками". В Інституті вивчення війни вважають, що таким чином Лавров дав завуальовану загрозу НАТО. Аналітики стверджують, що Росія не вперше вдається до подібних погроз та інформаційних операцій, щоб послабити підтримку країн Заходу.

"ISW продовжує оцінювати, що запевнення Кремля про "мирні наміри" Росії щодо НАТО, з огляду на попередні погрози та фактичну мету розвалу Альянсу, — марнослів'я", — підкреслили аналітики Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін звинуватив НАТО в тому, що альянс нібито створює конфлікт попри небажання Москви псувати відносини. Про це він сказав у коментарі журналісту телеканалу "Россия".

Постійний представник Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що Україна втратила свій шанс підписати "вигідну мирну угоду". За його словами, тепер така угода можлива тільки в разі капітуляції Києва.