В связи с пропажей: у авиакомпаний РФ планируют изъять 37 самолетов за пределами страны

По данным журналистов, управляющие компании Ирландии хотят доказать незаконность приобретения бортов, поэтому их будут задерживать в аэропортах по всему миру как угнанные.

В настоящее время в Ирландии рассматривается вопрос о возможном признании угнанными некоторых самолетов. В связи с этим у российских компаний может быть конфисковано 37 воздушных судов, находящихся за пределами территории России. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

В результате весенних санкций 2023 года против европейского филиала государственной транспортной лизинговой компании GTLK Europe и его последующего ликвидирования внешние управляющие организации настаивают на аресте самолетов, приобретенных этой компанией.

В источнике сообщается, что ликвидаторы компании выражают намерение реализовать лайнеры с целью урегулирования обязательств перед кредиторами.

В ответ на это, внешние управляющие дочерней компании настаивают на признании недействительности соглашений, на основе которых суда были переданы в собственность лизинговой компании, а также отмены прав собственности компании на указанные воздушные суда.

В случае, если Высший суд Ирландии признает претензии истцов об аннулировании сделок и прав на самолеты, это может привести к задержке воздушных судов в аэропортах по всему миру в связи с их потенциальным статусом угнанных.

Напомним, ранее расследователи группы "Информационное сопротивление" добрались до внутренней документации одной из российских авиационных компаний. В закрытых документах россияне признают, что возросло количество чрезвычайных инцидентов на внутренних перелетах. Кроме того, удивительным образом не произошло авиакатастрофы во время рейсов за границу.