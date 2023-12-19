Рептилоиды и антенны в головах: в руководстве журнала РФ упомянут политик времен Ельцина и глава СК

В одной из публикаций российского журнала идет речь о том, что на однодолларовой купюре с портретом Джорджа Вашингтона якобы изображен "подлинный облик космической твари", которая контролирует Землю через своих ставленников.

Известный политик времен президента Бориса Ельцина Сергей Степашин, а также глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин входят в редсовет российского журнала "Юридическая наука: история и современность", известного своими околонаучным публикациями. Об этом пишет The Moscow Times.

Сергей Степашин занимал в Кремле ряд заметных должностей, например, председателя Счетной палаты. При президентстве Бориса Ельцина в 1999 году он работал на посту главы правительства РФ, а ему на смену пришел Владимир Путин, впоследствии ставший преемником президента.

Сергей Степашин в "Ельцин-центре", 9 декабря 2019 года

Статьи в РФ о рептилоидах

Издание публикует многочисленные статьи о войне России с рептилоидами, запрете секса женщин с людьми небелой расы и прочие конспирологические материалы.

На титульном листе сообщается, что к тексту имеют отношение доктора юридических наук Николай Литвинов и Михаил Сальников, Иван Миронов (бывший сотрудник ФСБ и организации "Центральное казачье войско"), а также гендиректор клинического санатория им. Максима Горького Илья Харин.

По словам журналистов, ни один из них не имеет отношения к генетике или антропологии, а равно и научным дисциплинам о космосе. Вместе с тем коллектив упомянутых авторов ведет дискуссии о вопросах репродукции человека, ДНК и о возможных контактах с внеземными цивилизациями.

Впоследствии ряд статей о рептилоидах удалили с сайта, например, материал 2021 года "Таинства генетики и русского языка в механизме развития мировой цивилизации". В тексте шла речь о том, что "представители рептоидной космической цивилизации чувствовали приближение русских", которые назывались "детьми Неба" и "Сынами Божиими" на планете.

В удаленной публикации, подписанной именем депутата Госдумы Игоря Ананских, сообщалось о том, что Европой управляет некая "Черная аристократия" — биологический искусственный интеллект, который создали для порабощения человечества. На однодолларовой купюре США (с портретом первого президента Джорджа Вашингтона) якобы значится "подлинный облик космической твари", которая контролирует Землю через своих ставленников.

Скриншот одной из конспирологических статей

В публикации раскрываются и другие неожиданные подробности этой теории. Среди прочего, что люди — это ходячие радиоприемники, которые контактируют с высшими силами космоса.

"Вокруг головы человека образуется "антенна" из биологоинформационного поля", иногда она подключается к вселенскому разуму и получает ответы.

Депутат Ананских говорит, что в публикацию о рептилоидах его имя попало по ошибке. Российские журналисты обнаружили на веб-странице журнала как минимум 26 статей с его фамилией, некоторые также были посвящены конспирологическим теориям, в частности — о "детской крови для бессмертия" и об Адаме и Еве, которые, согласно изложенной версии, "десантировались на планету Земля", но при этом были искусственными людьми.

Напомним, что по России распространяется загадочный вирус, но у Путина объясняют очереди из десятков "скорых" возле инфекционных больниц обычным явлением во время пиковой нагрузки.

Также сообщалось, что в РФ работают над системой с ИИ для управления роем беспилотников.