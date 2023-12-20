В Польше осудили 11 украинцев, которые шпионили в пользу России: детали

Польские медиа сообщают, что вражеские агенты шпионили за объектами критической инфраструктуры. Кроме того, они агитировали нападать на украинцев, поджигали машины и дома.

В Польше осудили 14 российских агентов, которые следили за движением гуманитарной помощи и планировали диверсии на железной дороге. Среди них — 11 украинцев. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

Журналисты сообщают, что злоумышленникам назначили от 1 до 6 лет заключения. Сначала в шпионаже подозревали 16 человек, впрочем в отношении двух человек дела вынесли в отдельное производство.

Среди лиц, которых наказали за шпионаж, также есть один россиянин и два гражданина Беларуси.

Отмечается, что осужденные следили также за морским портом, аэропортом и военным транспортом. Делали это они с помощью 6 установленных беспроводных камер с высоким качеством изображения. Ссылаясь на приговор журналисты пишут, что злоумышленники планировали установить на объекты наблюдения GPS-трекеры.

За какими объектами следили:

международным аэропортом в Ясенце;

железнодорожной станцией в Жешуве;

военно-морским портом в Гдыне.

Также наблюдение велось за пунктами пропуска и за железнодорожными путями, по которым доставляется вооружение и гуманитарная помощь в Украину.

Задания шпионы получали от своего кураторов через Telegram. Сообщается, что один из кураторов планировал устроить диверсию на железной дороге, а именно пустить с путей поезд с военным транспортом. За выполненную работу он предложил исполнителям 10 тысяч долларов.

Также злоумышленники по приказам расклеивали листовки с призывами нападать на украинцев, поджигали автомобили и дома. К примеру, за расклейку листовок российские агенты получали 5 долларов. За установку камеры им платили около 300-400 долларов.

Напомним, в конце ноября СМИ сообщали, что в Польше осудили гражданина Украины, который следил для российской спецслужбы за критической инфраструктурой. Ему назначили 1 год заключения.

Также в ноябре латвийский суд вынес приговор за шпионаж экс-депутату Янису Адамсону. Журналисты писали, что он передавал ФСБ секретную информацию.