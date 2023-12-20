Около 1000 человек: в Китае резко возросло количество пострадавших от землетрясения (карта)

Сейсмологическое бюро провинции Ганьсу предупредило, что сильные толчки магнитудой 5 и выше по-прежнему возможны в этом районе в ближайшие дни.

Общее число погибших от землетрясения в Китае, которое произошло 19 декабря, возросло до 134 человек, а вот число пострадавших в результате катаклизма достигло отметки почти в 1000 человек. Об этом пишет Reuters.

По сообщению CCTV, центрального китайского телеканала, пострадавший от землетрясения район географически представляет собой переходную зону между двумя плато с ландшафтами высотой от 1800 до 4300 метров и с очень сложной топографией. Ситуация также осложнилась из-за сильного похолодания, охватившего большую часть Китая с прошлой недели. Во вторник, 19 декабря, температура в районе эпицентра землетрясения в Ганьсу упала вечером примерно до минус 15 градусов по Цельсию.

Провинции, подвергшиеся землетрясению Фото: Скриншот

Поэтому, по информации спасателей, люди, оказавшиеся под завалами при температуре минус 10 градусов, подвергаются риску быстрого переохлаждения и могут прожить только от пяти до 10 часов, даже если они не пострадали.

Что известно о землетрясении 19 декабря

Землетрясение магнитудой 6,2 потрясло уезд Цзишишань недалеко от границы между провинциями Ганьсу и Цинхай за минуту до полуночи в понедельник, 18 декабря. Пострадали дороги, линии электропередач и водоснабжение, а также сельскохозяйственные производственные объекты. В то же время землетрясение вызвало оползни и сели.

По данным китайских властей, в Ганьсу по состоянию на 9 часов утра среды, 20 декабря, 113 человек были найдены мертвыми и 782 получили ранения. После полудня среды число погибших в соседнем Цинхае возросло до 21, 186 получили ранения и 13 пропали без вести. Всего по состоянию на 20 декабря известно, что в зоне землетрясения погибли 134 человека, 968 получили ранения.

Кроме того, в Ганьсу разрушено более 207 тысяч домов и обрушилось почти 15 тысяч, в результате чего пострадало более 145 тысяч человек.

Сейсмологическое бюро провинции Ганьсу заявило, что сильные толчки магнитудой 5 по-прежнему возможны в этом районе в ближайшие дни, исходя из характеристик землетрясения в понедельник, исторической сейсмической активности и других факторов.

По состоянию на утро 20 декабря произошло два афтершока магнитудой 4,0 и выше и восемь магнитудой 3,0 и выше, сообщил Китайский центр сейсмических сетей.

Стихийные бедствия в Китае

В августе в восточно-китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5,5 по шкале Рихтера. В результате происшествия разрушения получили 126 зданий, 21 человек получил ранения.

Ранее стало известно, что тайфун Доксури принес ряду регионов Китая самые сильные дожди за последние 140 лет. В результате в провинции Хэбэй по меньшей мере 10 человек погибли, 18 числятся пропавшими без вести.

Землетрясение, произошедшее на днях в уезде Цзишишань провинции Ганьсу, было зарегистрировано на глубине 10 км, которую эксперты считают мелкой. Однако, как отмечает агентство Синьхуа со ссылкой на старшего инженера Китайского сейсмологического сетевого центра, землетрясения с неглубокими очагами могут легко нанести значительный ущерб земле.

Самое смертоносное землетрясение в Китае за последние десятилетия произошло в 2008 году, когда землетрясение магнитудой 8,0 обрушилось на Сычуань, унеся жизни почти 70 тысяч человек.

Напомним, Фокус писал, что сейсмолог предупредил о катаклизмах по всему миру. По словам сейсмолога-самоучки Фрэнка Хугербитса из Нидерландов, новые землетрясения могут произойти на юге Японии, в Северной Америке, на Филиппинах, в Индонезии, Португалии, Греции, а также на Камчатке и Курильских островах.