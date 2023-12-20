"Не силой": Си Цзиньпин заявил Байдену, что Китай воссоединится с Тайванем, — NBC News

Китайский лидер прямо заявил президенту США на их недавней встрече в Сан-Франциско, что Китай воссоединится с островом, однако "мирным путем", пишут журналисты.

Председатель Китая Си Цзиньпин прямо сказал президенту Джо Байдену во время их недавнего саммита в Сан-Франциско, что Пекин "воссоединит Тайвань с материковым Китаем", но пока неизвестно когда. Об этом пишет NBC News со ссылкой на трех нынешних и бывших чиновников США.

Си Цзиньпин сказал, что сроки воссоединения еще не определены, но США не должны вмешиваться и что-то прогнозировать. Поэтому то, что Китай попытается захватить Тайвань в 2025 или 2027 году, по словам главы КНР, не соответствует действительности.

Острый вопрос Тайваня

В январе 2024-го на Тайване состоятся важные президентские выборы, где будут бороться сторонники объявления независимости острова (что может спровоцировать обострение отношений с Китаем) и сторонники сохранения статус-кво.

Как заявили китайские официальные лица, на которых опирается источник, именно они попросили Байдена выступить после встречи с заявлением, что Соединенные Штаты поддерживают цель Китая по мирному объединению с Тайванем и не поддерживают независимость Тайваня. Белый дом отклонил запрос Китая.

Отметим, что представитель Совета национальной безопасности отказался комментировать эту информацию.

Нападет Китай или нет?

"Частное предупреждение Си Байдена, хотя и не отличается от его прошлых публичных комментариев по воссоединению Тайваня, привлекло внимание официальных лиц США, поскольку оно было сделано тогда, когда поведение Китая в отношении Тайваня становилось все более агрессивным и перед потенциально ключевыми президентскими выборами на самоуправляемом демократическом острове в следующем месяце", — говорится в источнике.

Официальные лица, знакомые с темой разговора между Байденом и Си, отметили, что китайский глава "всегда жесткий в отношении Тайваня.

"Его позиция всегда была жесткой", — сказал американский чиновник.

При этом "бряцание оружием" Си в отношении Тайваня вызвало главное беспокойство чиновников администрации Байдена, которые агрессивно пытаются избежать военного конфликта с Китаем.

На прошлогоднем съезде Коммунистической партии Китая Си публично заявил, что Китай захватит Тайвань военным путем, если тот провозгласит независимость при поддержке из-за рубежа.

Китайский лидер сказал, что угроза применения силы "направлена исключительно на вмешательство внешних сил и нескольких сепаратистов, которые стремятся" к независимости Тайваня, цитируют его на официальном сайте посольства Китайской Народной Республики.

Си Цзиньпин, который поставил цель удвоить размер китайской экономики к 2035 году, также сказал, что "мы должны продолжать стремиться к экономическому развитию как к нашей главной задаче".

В то же время некоторые эксперты считают сомнительным, что Китай нападет на Тайвань, если тот не провозгласит независимость, поскольку военный конфликт, скорее всего, помешает Пекину достичь своих экономических целей.

Между тем по словам американского президента, страны вернулись к прямым, открытым, ясным и прямым связям. Лидеры говорили о Тайване, военных переговорах и правах человека.

Известно, что Джо Байден впервые за год встретился с Си Цзиньпином перед саммитом в Калифорнии 15 ноября. По словам китайского генсека, отношения США и Китая — важнейшие двусторонние отношения в мире, которые следует рассматривать в более широком контексте.

Добавим, что в Китае внезапно умер бывший премьер-министр китайского правительства Ли Кэцян. Мужчина находился на отдыхе, когда у него случился сердечный приступ.