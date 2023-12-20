"Было бы бесценным": Дуда назвал аргументы в пользу членства Украины в ЕС и НАТО (видео)

По словам польского президента, в первую очередь речь о безопасности Варшавы, ведь восточный фланг организаций сдвинется. Во вторых, ВСУ сегодня являются одной из самых сильных армий мира.

Будущее вероятное членство Украины в ЕС и НАТО крайне важны для Варшавы, если брать с точки зрения национальных интересов. Такое мнение озвучил президент Польши Анджей Дуда во время заседания Совета безопасности 20 декабря.

По его словам, президент и правительство Польши должны действовать сообща в реализации этих намерений, ведь это очень важный момент для Украины, ее населения, поднятия морального духа защитников, а также для процесса возобновления страны после войны.

Польский глава государства выразил надежду, что Варшава и дальше будет принимать активное участие в восстановлении Украины. Это должно принести позитивные плоды для польского бизнеса, а также будет полезно для соседских отношений.

"Для нас чрезвычайно важным является вопрос евроинтеграции Украины с двумя международными структурами — ЕС и НАТО. С точки зрения безопасности чрезвычайно важным является вопрос будущего членства Украины в НАТО. Решение, которое принял бы Североатлантический альянс в этой сфере, было бы бесценным. Во-первых, мы отодвигаем восточный фланг НАТО в этой части нашей границы на восток от Польши, что имеет очевидное значение с точки зрения безопасности нашей страны", — говорит Анджей Дуда.

Также он отметил, что в таком случае Альянс получит очередного сильного военного партнера, который по состоянию на сегодня имеет большой опыт, если брать последние 2 года боевых действий в войне с Россией. Именно у Киева, по мнению президента Польши, одна из самых сильных армий в мире.

"А в боевом отношении Украина имеет опытных военных, которые используют самые современные технологии, ведь это война XXI века, если посмотреть хотя бы на применение беспилотников. Это все имеет огромное значение и для нашей безопасности", — подытожил президент Польши.

Напомним, 19 декабря сообщалось, что Анджей Дуда созвал Совбез по войне в Украине. Варшава собиралась обсудить вопросы безопасности ситуации, связанные с ситуацией на фронте в Украине, аспект международной безопасности и возможности поддержки ВСУ.