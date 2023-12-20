Облил себя бензином и поджег: украинец пытался покончить с собой возле МВД РФ (карта)

Российские правоохранители вовремя остановили мужчину, в результате чего тот не пострадал, рассказали журналисты.

В поселке городского типа Демянск Новгородской области (Российская Федерация) 53-летний украинец пытался себя поджечь возле здания Министерства внутренних дел. Об этом сообщило издание Astra.

"Украинец попытался совершить самосожжение возле здания МВД в Новгородской области", — говорится в сообщении.

Российские журналисты отметили, что 53-летний Андрей Финкевич пришел в отдел МВД в поселке, облил себя бензином и пытался поджечь. Правоохранители вовремя остановили мужчину, в результате чего тот не пострадал.

В росСМИ добавили, что мотивы такого поступка — неизвестны.

Поселок Демянск Новгородской области

Напомним, 21 ноября стало известно, что 23 летний житель Москвы покончил с собой в стрелковом клубе из-за того, что получил повестку в военкомат. Перед смертью мужчина написал друзьям о получении повестки и нежелании идти в Вооруженные силы Российской Федерации. Зато его друзья предупредили российский стрелковый клуб, что тот планирует покончить жизнь самоубийством, но сотрудники подумали, что их разыгрывают.

21 июня российские СМИ сообщили о самоубийстве разработчика первой в Советском Союзе двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григория Клинишова. Его тело нашли в квартире на Космодамианской набережной в Москве 17 июня. По информации журналистов, он покончил с собой тогда, когда остался один дома.