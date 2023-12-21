Не выдержал столкновения с французским Renault: в РФ произошло ДТП с "Сарматмобилем" (видео)

Как рассказал водитель "Сарматмобиля" ВАЗ-2109 Равиль, машина уже не подлежит ремонту, однако муляж ракеты остался цел.

В Тверской области России произошло ДТП с так называемым "Сарматмобилем" ВАЗ-2109 и машиной Renault Logan. Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

Как рассказал водитель "Сарматмобиля" ВАЗ-2109 Равиль, машина ремонту не подлежит, но муляж ракеты "Сармат" остался цел. Как рассказал сидевший за рулем Renault Logan россиянин Алексей, за мгновение до столкновения у него ни с того ни с сего взорвалась подушка безопасности — из-за этого он потерял управление и влетел в ВАЗ-2109. Отмечается, что оба участника ДТП не пострадали.

Также опубликовано видео с места событий.

Что такое "Сарматмобиль"

Напомним, что 13 декабря стало известно, что в Москве полиция остановила авто с муляжом ракеты "Сармат" на крыше. Как стало известно позже, "Сарматмобиль" прибыл в столицу РФ из Казани в рамках автопробега против "агрессивной политики" США. Организаторы автопробега заявляли, что собираются ехать в столицу, чтобы формировать общественное мнение — "наши враги не спят и бомбят наши территории".

Также 7 декабря сообщалось, что в Харьковской области три авто устроили масштабное ДТП.