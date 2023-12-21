Полиция назвала вероятную причину смертельного ДТП с украинцами в Польше

Сейчас дорога в месте аварии заблокирована. В результате аварии погиб 30-летний мужчина.

В районе населенного пункта Белжец Люблинского воеводства, в результате аварии погиб 30-летний мужчина, восемь человек травмированы. Об этом в комментарии корреспонденту "Укрінформа" сообщила Малгожата Павловская, пресс-секретарь полиции города Томашув Любельский.

В микроавтобусе ехали девять человек, все граждане Украины. Один человек в результате ДТП погиб, все остальные перевезены в больницу. Авария произошла примерно в 30 км от границы с нашим государством.

Аварию зафиксировали в 06:27 (по киевскому времени) на территории населенного пункта Белжец на автодороге №17. Микроавтобус, который ехал в направлении границы, вовремя не затормозил. Впоследствии произошло столкновение транспортного средства с грузовиком, который находился на обочине в очереди к польско-украинской границе в зоне пункте пропуска "Гребенне-Рава Руська".

Сейчас дорога в месте аварии была заблокирована. Полиция определила в этом районе объездные пути для легковушек. Водители могут проехать через села Затилля-Осада и Шаленик. Зато для грузовиков, следующих в соответствующий пункт пропуска, объезд определен со стороны Подкарпатского воеводства через территорию населенного пункта Седлиска.

Смертельное ДТП в Польше

В Польше, как информировало издание RMF24, произошло столкновение микроавтобуса на украинской регистрации и грузовика. Сообщалось, что погиб 30-летний гражданин Украины, еще восемь человек получили ранения. Отмечалось, что ДТП произошло в 5:30 утра недалеко от пункта пропуска "Рава-Руська — Гребенне" в селе Белжец, которое расположено в Люблинском воеводстве.

Напомним, в ноябре в Польше в ДТП с украинцами погибла 6-летняя дочь бойца Сил обороны. Микроавтобус слетел с дороги и въехал в дерево. Две женщины погибли на месте, 6-летнюю девочку медики пытались реанимировать.