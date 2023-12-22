Для ввоза нелегальных мигрантов: РФ создала подставную авиакомпанию в Минске, — СМИ (карта)

По мнению польских властей, изменение миграционной политики в Германии повлечет за собой ажиотаж среди нелегальных мигрантов как на польско-белорусской границе, так и через новую авиакомпанию с маршрутом Стамбул — Минск.

Россия перевозит нелегальных мигрантов в Европу через Минск подставной авиакомпанией. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По информации издания, недавно власти Беларуси объявили, что с 23 декабря авиакомпания Southwind открывает прямые рейсы из Стамбула в Минск всего за 195 евро. Время в полете — на два часа меньше, чем у Belavia, которая из-за санкций не может летать через страны ЕС.

Причина, как пишет Bild, состоит в том, что подставная турецкая авиакомпания может воспользоваться прямым маршрутом через Польшу. Белорусским авиакомпаниям же приходится делать мегадугу над Россией.

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Как говорят данные Bild, власти Польши считают новое направление полетов Southwind шагом к организации "нового спланированного наплыва беженцев через Россию и Беларусь". В Варшаве уверены, что Москва и Минск активизируют "гибридную операцию" для усугубления миграционного и как следствие — политического кризиса в западных странах, особенно в Германии.

Независимые белорусские журналисты также пишут, что Southwind создана для обхода санкций против РФ.

Что известно об авиакомпании Southwind Airlines

Авиакомпанию Southwind Airlines, которая базируется в турецкой Анталье, создали вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Все три самолета, летающих под лого компании, и большая часть сотрудников — из российской Nordwind Airlines, базирующейся в Москве.

Авиакомпания Nordwind на самом деле принадлежит турфирме Pegas Touristik, владельцы которой — россияне с турецкими корнями. Только в 2022 году объем ее продаж составил 420 миллионов евро, хотя авиакомпания находится в санкционных списках ЕС и США.

За вывеской Pegas Touristik стоит Карине Букрей, жена российского бизнесмена турецкого происхождения Рамасана Акпынара. Она и является генеральным директором четырех компаний, по данным российского отраслевого портала checko. Кроме того, по данным checko, она основала 16 организаций. Только в 2022 году продажи компаний, которыми сейчас управляет Букрей, составили более 2,2 миллиона евро.

Ситуация на белорусско-польской границе

Пока белорусский самопровозглашенный лидер Александр Лукашенко находился в Дубае на Всемирном климатическом саммите, на границе Польши и Беларуси произошло временное послабление. Но после его возвращения польские власти сообщили о резком росте числа нарушений границы до 100 инцидентов в день.

По мнению польских и немецких СМИ, одна из причин, на которой было акцентировано в арабских социальных сетях, — то, что Германия введет более строгие правила предоставления убежища и пересечения границ. Поэтому польские власти, например, ожидают своего рода ажиотажа в последнюю минуту — как на границе, так и через новую авиакомпанию с маршрутом Стамбул — Минск.

Напомним, латвийские пограничники заявили о росте количества инцидентов с нелегальными мигрантами. Пограничники поймали белорусов на помощи нелегальным мигрантам. Нарушителей обнаружили во время мониторинга границы с помощью технических средств.

Ранее Фокус писал, что российское руководство, судя по всему, задействует "известную тактику гибридной войны", чтобы спровоцировать миграционный кризис на границе с Финляндией.