"Вдохновился" трагедиями в РФ: власти Чехии поделились новыми деталями стрельбы в Праге

По данным чешских властей, 24-летний парень мог вдохновиться трагедиями в Брянске и Казани, где ученики также приходили в учебное заведение с оружием. У обвиняемого был большой запас боеприпасов, добавили в полиции.

21 декабря в чешской столице 24-летний студент Давид Козак устроил стрельбу в Карловом университете, в результате чего погибли 14 человек. В материале Express рассказали про новые подробности трагедии.

Чешские власти начали провеять связь между стрелком, а также его сообщениями в созданном Telegram-канале, где он писал на русском языка. В ближайшее время должно стать известно, не повлияли ли на Давида Козака массовые расстрелы, которые происходили на территории России.

Полиция продолжает расследовать массовую стрельбу в чешском университете Фото: Express

Массовый расстрел в Праге: связи с РФ

Как писал The Independent, одно из сообщений в Telegram подтверждает, что они могут быть связаны между собой. К примеру, речь про случай в школе Брянска, который произошел в декабре этого года. Недалеко от границы с Украиной девочка пришла в учебное заведение с оружием.

По данным очевидцев, произошел инцидент во время второго урока. Подросток с именем Алина выстрелила несколько раз из оружия, которое взяла дома у отца, после чего покончила с собой.

Второй случай, о котором сказано в материале, произошел еще в мае 2021 года в Казани. 19-летний Ильназ Галявиев устроил бойню в казанской школе, в результате чего погибли 9 человек, свыше 20 получили различные ранения.

Во время допроса он заявил, что "осознал себя Богом и начал всех ненавидеть", поэтому решился на кровавый теракт в учебном заведении.

Массовый расстрел в Праге: что известно

Произошла стрельба около 15:00 по местному времени в здании факультета искусств Карлова университета в центре Праги. Давид Козак открыл огонь посреди здания и убивал людей. При этом он не выбирал своих жертв, а действовал наугад.

Полиция продолжает расследовать массовую стрельбу в чешском университете Фото: Twitter Полиция продолжает расследовать массовую стрельбу в чешском университете Фото: Twitter

Сотрудники учебного заведения и студенты были вынуждены закрываться в аудиториях подпирая дверь мебелью, ведь это мог быть их единственный шанс спастись от расправы. По сети также распространяют кадры, на которых студенты расположились на карнизе здания за окном, чтобы их не нашел стрелок.

В результате погибли 14 человек, а еще 20 были ранены.

Массовый расстрел в Праге: другие преступления

По некоторым данным, перед тем, как устроить бойню, он убил собственного отца.

Кроме того, некоторое время назад в Клановицком лесу чешской столицы произошло еще одно убийство. Тогда погиб мужчина и младенец. Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек заявил, что следствие не отвергает версии того, что Давид Козак мог быть причастен и к этой трагедии.

"Мы очень серьезно работаем с версией, которая на данный момент вполне реальна, что нападавший с философского факультета также ответственен за двух жертв, которых нашли на прошлой неделе в Клановицком лесу", — говорится в сообщении.

К слову, глава полиции добавил, что у стрелка был огромный склад оружия и боеприпасов, поэтому последствия трагедии могли быть более сереьзными, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось это предотвратить.

В результате полиции удалось ликвидировать стрелка.

Примечательно, что обвиняемый являлся студентом исторического факультета университета и ранее не был судим. После стрельбы по всей стране был объявлен день траура.

Массовый расстрел в Праге: реакция властей.

Президент Петр Павел заявил, что шокирован произошедшим и выразил свои соболезнования тем, кто пострадал от действий стрелка. Премьер-министр Петр Фиала также добавил, что вся страна потрясена этим ужасным поступком.

"Трудно найти слова, чтобы выразить, с одной стороны, осуждение, а с другой — боль и скорбь, которые испытывает все наше общество в эти предрождественские дни", — говорится в сообщении политика.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование, ведь мотив убийства остается неизвестен.

Напомним, 31 октября сообщалось, что в Японии мужчина устроил стрельбу в больнице и захватил заложников. Полиция оцепила почтовое отделение, где спрятался стрелок. По предварительным оценкам журналистов, под дулом пистолета он держал от двух до десяти человек.