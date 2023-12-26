Предсказала катастрофу: 11-летняя школьница знала, что после Рождества произойдет что-то плохое

Тайский остров Пхукет избежал жертв разрушительного цунами благодаря советам школьницы из Великобритании по имени Тилли, которую прозвали "ангелом местного пляжа".

На следующий день после Рождества (так называемый Boxing Day), масштабное цунами с волнами до 30 метров разрушило целые общины вдоль побережья Индийского океана. Жертвами природной катастрофы в 2004 году, одной из крупнейших в истории, в общей сложности стали 227 898 человек в 14 странах. Об этом пишет The Mirror.

Но на пляже в Тайланде жертв не было вовсе. Все благодаря 11-летней девочке Тилли Смит из деревни Оксшот (английское графство Суррей), которая приехала в Пхукет на каникулы вместе с семьей и заметила необычное волнение на море. Она сказала родителям, что две недели назад на уроке географии учитель рассказывал о признаках цунами, и решила поднять тревогу.

"Море было очень, очень пенным, — говорила она. — Оно не было спокойным, не было привычного прилива и отлива. Оно все прибывало, и прибывало, и прибывало".

Поначалу родители к предупреждениям дочери отнеслись скептически. В конечном итоге дочь заявила отцу, матери и семилетней сестре, что оставит их одних.

"Я заметила, что когда мы подошли к морю, оно было все в пене, как сверху на пиве. Все пузырилось. И я вспомнила видео, снятые на Гавайях, которые смотрела две недели назад", — вспоминала девочка.

По ее словам, когда она была с матерью на пляже возле отеля, у нее началась истерика.

"Я не хотела оставлять мою маму, в случае если что-то произойдет. Я говорила: "Серьезно будет цунами". Но мы уходили все дальше и дальше от отеля. И в конце я такая: "Хорошо, я вас оставляю, я знаю, что будет цунами", — рассказывала девочка в интервью журналистам.

В конце концов Тилли удалось убедить родителей.

Отец обратился к охраннику и сказал: "Послушайте, вы, вероятно, решите, что я тронулся умом, но моя дочь совершенно уверена, что будет цунами". Рядом стоял японский турист, который услышал разговор и сказал, что на индонезийском острове Суматра произошло землетрясение, и что дочь может быть права.

В итоге пляж эвакуировали за минуты до того, как на прибрежную линию обрушилась девятиметровая волна. В итоге пляж Май Као (Mai Khao Beach) оказался одним из нескольких, где жертв не было.

Впоследствии учитель географии из школы Тилли говорил, что гордится тем, что ей на практике удалось применить школьные знания.

Напомним, что 30-метровые волны обрушиваются на Новую Зеландию каждые 580 лет.

Также сообщалось, что, по расчетам сейсмологов, в начале декабря на Филиппинах и Японию могло обрушиться цунами.