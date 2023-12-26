Правоохранитель обозначил символом захватнической войны РФ против Украины свое служебное оборудование. Этот знак также неоднократно фиксировался на публичных мероприятиях в Вене, без реагирования на это со стороны полиции.

В австрийской столице на одном из уличных мероприятий горожане и гости Вены заметили полицейского с буквой "Z" на шлеме. Эта "деталь" вызвала возмущение многих пользователей соцсетей, которые предположили связь с символикой российской агрессивной войны против Украины. Полиция Вены уже предоставила объяснения по этому случаю в заметке в соцсети Х (бывший Twitter).

По официальному объяснению полиции Вены, правоохранитель сделал маркировку на своем шлеме (а именно с буквы "Z" начинается его фамилия) для распознавания коллегами во время мероприятия, однако не учел символизм.

"Со вчерашнего дня коллега из подразделения реагирования Бургенланда, который поддерживал своих коллег в Вене в охране различных объектов во время праздников, вызвал беспокойство. Причина: его шлем, который он обозначил буквой "Z", — прокомментировали в полиции одно из сообщений интернет-пользователей на эту тему.

В Вене заметили полицейского с буквой "Z" на шлеме Фото: POLIZEI WIEN

Там заявили, что "Z" является первой буквой фамилии полицейского, "который обозначил свой шлем для распознавания во время участия в курсе оперативной подготовки".

"Коллега не учел символизм, но, конечно, был проинформирован, и маркировка была удалена. Мы не понимаем сделанную здесь привязку к России", — сообщили в венской полиции.

Отметим, что символ страны-агрессора РФ "Z" также неоднократно фиксировался на публичных мероприятиях в Вене, однако полиция никак не реагировала на такие проявления.

Тем временем в армию РФ возвращаются на службу солдаты из отряда "Шторм-Z" после ранений и ампутаций. Бойцы российского подразделения "Шторм-Z" с высокой вероятностью возвращаются на боевую службу с незажившими ранами и даже после ампутаций конечностей.

Напомним, что РФ перебросила для захвата Купянска и наемников "Шторм V" . Штурмовые роты "Шторм V" находятся в составе 25-й и 138-й бригад ВС РФ, которые ранее вели наступательные действия вблизи Синьковки.