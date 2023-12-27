"Самый депрессивный год в жизни": украинцы приехали на каникулы в Техас и решили остаться

Семья украинцев переехала в Остин, оставив дома все: машину, жилье и прочее. Но не жалеют об этом, поскольку видят будущее для детей в США.

После начала полномасштабного российского вторжения украинская семья переехала в Остин (штат Техас). Ее глава Федор прикован к инвалидному креслу, он борется с боковым амиотрофическим склерозом (ALS), который повлиял на его речь и возможность передвигаться. Об этом сообщает ConchoValley.

У жены Натальи онкологическое заболевание, а 25-летний сын Сергей — единственный из них, кто говорит по английски. Сейчас он помогает родителям приспособиться к жизни в новом окружении. По его словам, они могли не выжить без поддержки системы здравоохранения штата.

"2022 год был самым депрессивным годом моей жизни, который я помню. Изменилось многое. Я посещал реанимации, больницы, у меня исчезло ощущение реальности", — объяснил Сергей.

За несколько дней до Рождества представители хосписа помогли Федору отпраздновать Рождество в дали от дома. Представители организации принесли подарки в своих руках — жест доброты понятный для всех и без знания языка.

"Для нас большая честь заботиться о нем, — сказала Ким Эпли, представительница хосписа AccentCare. — Во время Рождества мы поняли, что у них есть некоторые потребности. Ведь они беженцы из Украины, а возможностей для трудоустройства не так много".

Несмотря на множество немыслимых трудностей, Федор, Наталья и Сергей сохраняют бодрость духа. По словам Натальи, самым большим подарком была возможность стать американцами.

"Мы хотели бы быть здесь, — сказала она по-украински. — Эта страна для людей, страна возможностей… Мы все оставили дома: машины, дома и прочее — но не жалеем об этом, потому что для наших детей у нас там ничего нет. Будущего нет".

"Бог благословил эту страну, — сказал Федор сквозь затрудненное дыхание. — Боже, храни Америку".

Напомним, что украинские беженцы в Великобритании становятся жертвами аферы с фальшивыми визами в паспортах.

Также сообщалось, что украинские беженцы в Дании должны вернуться домой по завершении войны. Такое заявление сделал министр по вопросам иммиграции Дании Коре Дюбвад.