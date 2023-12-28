Из Латвии могут депортировать более тысячи граждан России, — СМИ

Сообщается, что из страны планируют выдворить тех людей, которые в соответствии с новыми требованиями не запросили вид на жительство.

Из Латвии могут выдворить 1213 россиян, которые не подали документы на получение вида на жительство в соответствии с новыми изменениями в иммиграционном законе. Об этом сообщает издание Delfi.

Собственно, согласно новым правилам иностранцы должны были подать документы до 30 ноября. Впрочем 1213 граждан России не сделали этого, и не выезжали за пределы Латвии.

Издание пишет, что затянули с подачей документов, однако все же подали их 1344 россиянина, еще 904 человека покинули Латвию. Также сообщается, что окончательное число россиян, которых выдворят из страны, еще не определено.

В частности, 3 января следующего года потеряют силу те виды на постоянное проживание россиян, на которых распространяются новые правки в закон и которые сдали экзамен на знание языка, однако не подали документы до конца 2023 года на получение статуса резидента ЕС.

Граждане России, которые не сдали экзамен на знание латышского языка должны до 31 декабря должны податься на получение разрешения, которое позволит находиться на территории Латвии в течение следующих двух лет.

Кроме того, россияне, которые имеют уважительные причины не сдавать экзамен на знание языка, смогут подать документы на получение вида на жительство до 31 марта следующего года. В таком случае документ будет выдан на срок два года.

Напомним, недавно в России призвали своих граждан ехать на отдых не в европейские страны, а в страны Африканского континента. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. По его словам, в Европе россиян не очень рады видеть.

Также в начале декабря сообщалось, что в Польше гражданку РФ "посадили" в аэропорту. Как выяснилось, она прилетела с Кипра и уже после приземления выяснилось, что Польша запретила въезжать россиянам.