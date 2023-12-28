Теракт в Чехии: в доме стрелка Козака нашли признание в убийстве еще 2 человек

Парня за несколько дней до стрельбы допрашивали по поводу убийства отца и его 2-месячной дочери, но правоохранители не нашли тогда доказательств его причастности к преступлению, поэтому отпустили.

Полиция Чехии нашла в доме стрелка Давида Козака из Карлова университета письмо с признанием в убийстве мужчины и ребенка в Клановицком лесу. Об этом сообщает местное издание denikn.cz.

По сообщению полиции, прощальное письмо было найдено в доме убийцы в городе Гостоунь. Полное его содержание пока не обнародуют, потому что ведется следствие.

Версию о том, что именно стрелок из Карлова университета убил мужчину и его двухмесячную дочь в Клановице, подтвердила также баллистическая экспертиза. Оперативники обнаружили в доме убитого отца стрелка самодельное взрывное устройство. В жилье также пустили газ. Есть предположение, что парень намеревался взорвать дом.

15 декабря в Клановицком лесу Праги выстрелами был убит 32-летний мужчина вместе с двухмесячным ребенком. Чешская полиция неделю не могла найти зацепок, чтобы поймать убийцу. Правоохранители ранее сообщали, что стрелок из Карлова университета был в списке 4000 человек, который проверяли на причастность к убийству в Клановице.

"Дело было лишь во времени. Подозреваемых было много. К сожалению, он проживал в Среднечешском крае, и нам не хватило нескольких дней, чтобы предотвратить это трагическое событие, которое произошло", — сказал глава пражского отдела расследования убийств Алеша Страх.

Напомним, что 21 декабря в Чехии в центре Праги произошла стрельба. Неизвестный начал расстреливать людей прямо в Карловом университете. В результате происшествия погибли 15 человек, 25 получили ранения.

По данным чешских властей, 24-летний парень мог вдохновиться трагедиями в Брянске и Казани, где ученики также приходили в учебное заведение с оружием. У обвиняемого был большой запас боеприпасов.