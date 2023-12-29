Написал письма Путину и Си Цзиньпину: президент Аргентины отказался вступать в БРИКС

По словам журналистов, решение о том, что Аргентина вступает в БРИКС, принял еще прошлый президент Альберто Фернандес за 4 месяца до окончания срока правления.

Президент Аргентины Хавьер Милей отверг предложение вступить в БРИКС. Он написал письма президенту РФ Владимиру Путину и главке КНР Си Цзиньпину. Об этом пишет Infobae.

Отмечается, что политик также заявил о своем решении президенту Бразилии Луле да Сильве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и президенту ЮАР Сирилу Рамафосе.

Издание пишет, что если бы Милей не объявил бы о том, что Аргентина отказывается от вступления в союз, то страна официально стала бы членом БРИКС уже 1 января 2024 года.

По словам журналистов, что решение о том, что Аргентина вступает в БРИКС, принял еще прошлый президент Альберто Фернандес за 4 месяца до окончания срока правления.

"Мы собираемся быть сторонниками общей судьбы в блоке, который представляет более 40% населения мира, и в то же время мы продолжаем укреплять наши плодотворные, автономные и разнообразные отношения с другими странами мира", — сказал тогда он.

В то же время Милей, как пишет издание, опирается на Соединенные Штаты.

"Я не собираюсь настаивать на соглашении с коммунистами", — сказал Милей, отвечая на вопрос о БРИКС.

В материале говорится, что президент попросил министра иностранных дел Аргентины Диану Мондино подготовить общий текст 5 писем, в которых говорится о том, что страна не будет членом БРИКС.

"Си Цзиньпин сделал все возможное, чтобы интегрировать страну во время президентства Альберто Фернандеса, но сейчас не смог подчинить политическую волю Милея, несмотря на давление по определенным дипломатическим каналам", — сказано в материале.

По словам журналистов, отказ Аргентины от БРИКС свидетельствует о геополитическом повороте правительства.

Что такое БРИКС

Международный союз, в который входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южноафриканская республика. Кроме того, с 1 января 2024 года в союз пригласили вступить Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Эфиопию, а также Аргентину. Последняя — отказалась.

Ранее сообщалось, что Аргентина пожертвует Украине антарктические вертолеты Ми-171Е. Воздушные суда, которые вскоре будет иметь Украина, способны брать на борт до 12 раненых бойцов, работать в сложных погодных условиях и лететь на дальние расстояния.