Помощь Украине в том числе: президент Байден объявил главные достижения США в 2023 году

Среди достижений США в 2023 году президент Байден назвал помощь Украине, защиту союзников и партнеров в Израиле и укрепление союзов во всем мире.

Президент США Джо Байден обнародовал главные достижения США за 2023 год. Среди них есть и помощь Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Что касается помощи Украине, то она содержится в разделе "Укрепление демократии внутри страны и за рубежом". В этом разделе также есть защита союзников и партнеров в Израиле, укрепление союзов во всем мире. Кроме того, Байден выступил против дискриминации и расизма.

Список основных достижений США по Байдену:

борьба с инфляцией и снижение расходов — снижение цен на лекарства, что помогло миллионам американцев сэкономить на медицинской страховке;

преодоление климатического кризиса — создано 210 тысяч новых рабочих мест с использованием экологически чистой энергии, защищены миллионы акров земель и вод, сокращено загрязнение метаном;

инвестиции в Америку и создание хороших рабочих мест — дороги, мосты, высокоскоростной интернет, чистая вода, надежный транспорт и железная дорога; создано более 2,5 миллиона рабочих мест;

защищенный доступ к услугам в области репродуктивного здоровья — приняты меры по защите доступа к неотложной медицинской помощи, абортов и контрацепции, защиты частной жизни пациентов и врачей, в суде защищена возможность женщин получать доступ к препаратам для аборта;

самая безопасная Америка, защищенная от вооруженного насилия — впервые в истории Америки создано Управление Белого дома по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия; объявлено о новых мерах исполнительной власти по недопущению попадания оружия в опасные руки;

самое доступное высшее образование — внедрен самый доступный план погашения студенческих задолженностей (SAVE Plan); более 700 тысяч человек получили доступ к списанию государственных займов;

подтверждены высококвалифицированные судьи — утвердили рекордное количество чернокожих, испаноязычных и английских судей.

Президент США Джо Байден 22 декабря подписал Акт об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2024 год. Документ предусматривает рекордные 886 миллиардов долларов на военные нужды, а также продлевает действие Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украине в пределах 300 миллионов долларов.