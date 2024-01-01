Первая из постсоветских: в Эстонии легализовали однополые браки

Гражданские партнерства были юридически признаны в стране еще с 2013 года. Сейчас пары могут подавать брачные заявки онлайн.

В Эстонии с 1 января 2024 года однополые пары официально могут заключать браки. Об этом пишет The Guardian.

Страна первой из постсоветских легализовала однополые партнерства Их можно заключать с первого дня 2024 года.

Еще в начале лета 2023 года Рийгикогу, парламент Эстонии, проголосовал за соответствующий закон. А сейчас он вступил в силу. Пары смогут регистрировать свои брачные заявления онлайн.

Активная работа над достижением брачного равенства в стране началась после победы на выборах премьер-министра Кайи Каллас в феврале 2023 года.

Гражданские партнерства были юридически признаны здесь еще с 2013 года.

Какова ситуация в Украине?

Сейчас в Украине однополые партнерства не легализованы, хотя соответствующая петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что нашей стране близки ценности Евросоюза. Глава государства сообщил о начале работы Министерства юстиции по законодательному внедрению института гражданского партнерства.

Напомним, западные СМИ сообщали о 50 тысячах ЛГБТ-военных в рядах ВСУ.

Также Фокус писал о реакции Владимира Зеленского на петицию о легализации однополых браков в Украине.