Будут депортировать: в РФ задержали тысячи мигрантов в новогоднюю ночь, — СМИ (фото)

Российская полиция провела рейды в Санкт-Петербурге и Москве. При этом в автозаки сажали и детей, и взрослых.

В ночь на 1 января в РФ провели полицейский рейд, во время которого задержали несколько тысяч мигрантов. У задержанных проверили документы и выяснили, что они находятся на российской территории с нарушениями. Более полутысячи приезжих под угрозой депортации. Об инцидентах в России во время новогодней ночи сообщили в росСМИ "Фонтанка".

Журналисты издания, не указывая источник информации, утверждают, что рейд прошел в центральном районе Санкт-Петербурга. Полицейские задержали около 3 тыс. человек, которых посадили в "автозаки" и отвезли в отделения. После проверки документов выяснилось, что у 600 человек с бумагами не все в порядке — у них есть "различные нарушения миграционного законодательства". На этих лиц составили административные протоколы и часть из них вскоре депортируют, говорится в статье.

Журналисты также опубликовали фотографии, которыми проиллюстрировали задержания в Санкт-Петербурге. На фотографиях — два автобуса, внутри которых находится группа мужчин и женщин.

Группа людей в автобусе в Санкт-Петербурге Фото: Фонтанка Автозак с людьми в Санкт-Петербурге Фото: Фонтанка

Другие российские порталы добавили некоторые детали к новогодним событиям в РФ. В частности, в Telegram-канале "Бумага" сообщили, что полиция задерживала и взрослых, и детей. Инциденты произошли возле "Гостиного двора" в Санкт-Петербурге — на улице и на станции метро. Журналисты насчитали восемь автобусов с задержанными.

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Кроме того, в Telegram-канале Sota написали, что полицейский рейд состоялся и в Москве. Там также произошли задержания, однако о количестве задержанных ничего не известно.

Отметим, политолог Виктор Бобыренко объяснил, что мигранты могут стать той силой, которые разрушат РФ. По его мнению, приезжие из Средней Азии, которые получили российское гражданство, не захотят умирать на войне в Украине, поэтому могут начаться беспорядки. Однако признал, что священники, которые контактируют с этими людьми, преимущественно находятся под контролем ФСБ.

Между тем российские власти используют мигрантов, чтобы действовать на временно оккупированных территориях Украины. В частности, туда завезли около 100 тыс. человек. Часть из них работает на строительстве, а часть планируют мобилизовать в ряды ВС РФ.

26 декабря расследователи опубликовали информацию о том, как ФСБ РФ использует мигрантов из Сирии. Люди прибывают в Россию якобы на обучение, а затем, под наблюдением спецслужб, доставляются на границу с Финляндией, чтобы вызвать миграционный кризис.