Предполагают столкновение: в Токио загорелся авиалайнер с 400 пассажирами (видео)

Спасатели вывели пассажиров и экипаж из самолета, полностью охваченного огнем. Некоторые члены экипажа другого воздушного судна считаются пропавшими без вести.

В порту Токио загорелся самолет, который шел на посадку с 400 пассажирами на борту. Пилоты сумели приземлиться, после чего специальные службы бросились тушить возгорание и спасать людей. О деталях инцидента рассказали на портале информационного агентства NHK WORLD News.

Первые сообщения о чрезвычайном происшествии в аэропорту Ханэда в Токио опубликовали в 11:16 (по Киеву). Указывалось, что загорелся самолет рейса 516 компании Japan Airlines. Самолет совершал внутренний рейс. Воздушное судно Airbas A350 взлетело на острове Хокайдо (аэропорт Титосэ) в Токио.

По предварительным данным, во время захода на посадку произошло столкновение с самолетом береговой охраны, написали журналисты.

Самолет сумел приземлиться, после чего спасатели начали тушить огонь и спасать людей.

На видео, снятом свидетелями и опубликованным в соцсети X, можно увидеть момент приземления. Самолет направлялся по летней полосе, при этом его нижняя часть была охвачена огнем.

На кадрах, снятых с другого ракурса, видно поврежденный хвост самолета с разбитой обшивкой. Спасатели поливают воздушное судно водой, чтобы потушить пламя.

Также опубликовали запись, на которой огонь полностью обхватил воздушное судно. В частности, пламя пылает внутри салона, где должны были бы сидеть пассажиры.

На схеме, опубликованной в заметке X портала Flightradar24, показали схему захода самолета на посадку. Указали, что ориентировочное время инцидента 8:47 (по времени UTC), а бортовой номер воздушного судна — 538.

Самолет, который загорелся в Токио 2 января Фото: Flight Radar 24

В 11:53 представитель Japan Airlines заявил, что из самолета удалось эвакуировать 379 пассажиров и экипаж самолета, сообщили в агентстве NHK WORLD News. Получили ли люди ранения, пока не известно. Между тем в агентстве Sky News рассказали о судьбе экипажа самолета береговой охраны. Указали, что "пятеро из шести членов экипажа считаются пропавшими без вести".

Отметим, ранее Фокус писал о возгораниях на самолетах, которые в последнее время происходили в мире. Например, осенью в Италии загорелся военный самолет, который готовился к показательным выступлениям. В результате чрезвычайной ситуации обломок попал в машину, где находилась семья итальянцев. СМИ сообщили, что двое детей погибли.

Кроме того, в России участились инциденты с самолетами вследствие наложения санкций из-за вторжения в Украину. В связи с этим 7 декабря в Бурятии загорелся грузовой самолет, 8 декабря — пассажирский загорелся под Новосибирском.