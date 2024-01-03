В Казахстане перестали показывать некоторые российские телеканалы: в чем причина

По данным местного оператора TVCOM, продолжается уменьшение количества зарубежных телеканалов с информационной повесткой. Представители российского "Первого канала" убеждены, что дело не в политике.

Некоторые российские телеканалы прекратили свое вещание на территории Казахстана. Оператор TVCOM исключил их из ветки вещания. Об этом сообщила пресс-служба компании 3 января.

Отмечается, что теперь жители Казахстана не смогут смотреть некоторые каналы Российской Федерации. Речь идет в основном о новостных и о такой позиции оператор предупредил еще в декабре прошлого года.

"В рамках снижения количества каналов с информационной повесткой принято решение об исключении телеканалов семейства ТОО "ПКВС Казахстан" из сетки вещания спутникового телевидения и интернет-ТВ", — говорится в сообщении.

Речь идет про следующие телеканалы: "Первый", "Поехали", "Время: далекое и близкое", "Дом кино", "Телекафе", "Дом кино Premium", "Музыка Первого", "Победа", "Карусель", "Бобер" и "О!".

Отдельно в компании заявили, что доля зарубежных каналов, которые транслируют информационную повестку, в будущем продолжит сокращаться. Их место будут занимать другие, где транслируется совершенно другой контент — развлекательного, фильмового и познавательного характера.

Представительница акционерного общества "Первый канал. Всемирная сеть" в Казахстане Ирина Калашникова заявила, что исключение телеканала из сетки вещания казахского оператора не является политическим решением. В комментарии Sputnik Казахстан она рассказала, что главная причина — экономическая.

"Первому каналу" вообще не платили за вещание в 2023 году и остались должны за несколько месяцев вещания в 2022 году. И это при том, что с 2020 года, с момента пандемии, мы не поднимали тарифы", — говорит Ирина Калашникова.

Попытки договориться о рассрочке были, однако они ни к чему не привели. Вещание "Первого канала" продолжится в Казахстане на других ресурсах крупнейших операторов связи.

К слову, в ноябре Казахстан заблокировал на своей территории российский сайт Sputnik24. На этой платформе можно было смотреть телеканалы "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал", НТВ и Russia Today.

Напомним, 9 марта 2023 года сообщалось, что в Литве собирались заблокировать российские пропагандистские телеканалы, которые попали под санкции. В пресс-релизе говорится, что за продолжение вещания будет грозить административная и уголовная ответственности, поэтому провайдеров призвали прислушаться к нововведению.

11 октября языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал телеканалы отказаться от русского. По его мнению, не нужно ждать еще год, пока это произойдет и это нужно сделать немедленно.