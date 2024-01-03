"Здесь не Россия": гражданку РФ в Литве "активно" поздравили с Новым годом (видео)

"Героиней" скандала стала россиянка, у которой местные ребята отобрали телефон и с возгласами начали праздничную зарядку.

В столице Литвы, Вильнюсе, горожане со словами "здесь не Россия" отобрали у женщины телефон и заставили ее побегать за девайсом. Видео опубликовал российский Telegram-канал "Хуже и не скажешь!".

Парни в кадре забрали у женщины телефон и перебрасывали его друг другу, пока владелица пыталась отобрать гаджет. Другие люди в транспорте не пытаются противостоять ребятам и спокойно наблюдают, как россиянка бегает за устройством.

"Только в Вильнюсе", — подписала видео автор и добавила сердечки.

Отметим, что россиянка в свою очередь обозвала литовцев "падлюками".

Что именно стало причиной конфликта, неизвестно. Относительно времени, то можно предположить, что инцидент произошел во время новогодних праздников, потому что на видео звучат поздравления с Новым годом.

Как утверждают росСМИ, фигурантами скандала стала россиянка и местные жители. В ролике можно услышать, что парни пытаются втолковать пассажирке, что она не у себя дома.

Реакция россиян

Разъяренные граждане РФ в своих пабликах уже назвали литовцев "нацистами".

Реакция россиян на инцидент в Вильнюсе Фото: OBOZ.UA

"Прибалты всегда были нацистами, во времена СССР также. Сволочи", — пишут россияне.

Другие корреспонденты обозвали литовцев "животными", "фашистами" и "тварями", а также отметили, что "новогодний нацизм" в Вильнюсе процветает.

Между тем в городе Геленджик, что в РФ, россиянка в состоянии алкогольного опьянения взобралась на верхушку 20-метровой новогодней елки в центре города.

Также Фокус писал, что в одном из детских садов в России воспитатели решили прикрепить елку к потолку. В детском саду "Дюймовочка" в Туапсе воспитатели решили придать оригинальный вид новогодней елке, установив ее вверх ногами и прикрепив к потолку.