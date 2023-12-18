Почувствовала себя звездой: пьяная россиянка вылезла на верхушку елки в центре города (видео)
Неизвестный очевидец, снимавший все на видео, только наблюдал и нецензурно ругался.
В городе Геленджик, что в РФ, россиянка в состоянии алкогольного опьянения забралась на верхушку 20-метровой новогодней елки в центре города. Местные Telegram-каналы пишут, что курьезный случай произошел вечером в воскресенье, 17 декабря.Важно
На опубликованном видео показано, как отчаянная женщина карабкается по елке, а ее подруга снизу просит, чтобы там была поосторожнее и крепко держалась за ствол. Неизвестный очевидец, который снимал все на видео, лишь наблюдал за происходящим и нецензурно ругался.
По словам очевидцев, женщина была навеселе и не смогла назвать мотивов своего поступка.
"В дежурной части города Геленджик по данному факту проводится проверка", — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что главную елку на центральной площади города установили всего несколько дней назад.
"За тобой бегала она, Дед Мороз, пролила немало горьких слез", "Как мои кошки", "И такое бывает", "Она не туда полезла", "Решила, что она — звезда, и ее место на макушке", "Она хотела стать звездой, "Женщина-кошка захотела поиграть с шарами", "Хорошо хоть не убилась", "Что они курят?", "Очень хотелось побывать в космосе, а тут елка на пути! Первый шаг сделан", "Расскажи милая, что пила", — пишут пользователи сети в комментариях.
Осторожно! В видео присутствует нецензурная лексика (18+)
Напомним, ранее Фокус писал, что в одном из детских садов в России воспитатели решили прикрепить елку к потолку. В детском саду "Дюймовочка" в Туапсе воспитатели решили придать оригинальный вид новогодней елке, установив ее вверх ногами и прикрепив к потолку.
Кроме того, мы рассказывали о возмущенных жителях швейцарского города Ла-Шо-де-Фон, которые заставили местные власти избавиться от "позорной" елки, установленной возле железнодорожного вокзала. Люди в социальных сетях массово жаловались, что новогоднее дерево слишком уродливое и портит им атмосферу грядущего праздника.