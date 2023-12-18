Відчула себе зіркою: п'яна росіянка вилізла на верхівку ялинки в центрі міста (відео)
Невідомий очевидець, що знімав усе на відео, лише спостерігав й нецензурно лаявся.
У місті Геленджик, що у РФ, росіянка в стані алкогольного сп’яніння вилізла на верхівку 20-метрової новорічної ялинки у центрі міста. Місцеві Telegram-канали пишуть, що курйозний випадок трапився увечері в неділю, 17 грудня.Важливо
На опублікованому відео показано, як відчайдушна жінка видирається по ялинці, а її подруга знизу просить, щоб там була обережнішою і міцно трималася за стовбур. Невідомий очевидець, котрий знімав усе на відео, лише спостерігав за тим, що відбувається, й нецензурно лаявся.
За словами очевидців, жінка була напідпитку й не змогла назвати мотивів свого вчинку.
"У черговій частині в місті Геленджик за цим фактом проводиться перевірка", – заявили у пресслужбі ГУ МВС Росії по Краснодарському краю.
Зазначається, що головну ялинку на центральній площі міста встановили лише кілька днів тому.
"За тобою бігала вона, Дід Мороз, пролила чимало гірких сліз", "Як мої кішки", "І таке буває", "Вона не туди полізла", "Вирішила, що вона – зірка, і її місце на маківці", "Вона хотіла стати зіркою, "Жінка-кішка захотіла пограти з кулями", "Добре хоч не вбилася", "Що вони курять?", "Дуже хотілося побувати в космосі, а тут ялинка на шляху! Перший крок зроблено", "Розкажи мила, що пила", – пишуть користувачі мережі у коментарях.
Обережно! У відео присутня нецензурна лексика (18+)
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в одному з дитячих садків у Росії вихователі вирішили прикріпити ялинку до стелі. У дитячому садку "Дюймовочка" в Туапсе вихователі вирішили надати оригінального вигляду новорічній ялинці, встановивши її догори дриґом і прикріпивши до стелі.
Крім того, ми розповідали про обурених жителів швейцарського міста Ла-Шо-де-Фон, котрі змусили місцеву владу позбавитись "ганебної" ялинки, встановленої біля залізничного вокзалу. Люди у соціальних мережах масово нарікали, що новорічне дерево надто потворне та псує їм атмосферу прийдешнього свята.