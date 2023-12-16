Усе для дітей: у Росії новорічну ялинку прикріпили до стелі в дитячому садку (фото)

Багатьом батькам сподобалася ця незвичайна ідея з новорічною ялинкою, але керівництво дитячого садка все ж присікло цю ініціативу.

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В одному з дитячих садків у Росії вихователі вирішили прикріпити ялинку до стелі. Про це пише Kub Mash в своєму Telegram-каналі.

Багатьом батькам сподобалася "інноваційна ідея".

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У дитячому садку "Дюймовочка" в Туапсе вихователі вирішили надати оригінального вигляду новорічній ялинці, встановивши її догори дриґом і прикріпивши до стелі.

Педагоги отримали натхнення під час своєї поїздки до Петербурга і привнесли нову ідею в оформлення приміщення. Ялинку заввишки близько півтора метра розмістили на стелі в кімнаті молодшої групи номер два. Спеціальними дюбелями її надійно закріпили, а прикрасами стали банти із золотими паперовими стрічками.

Хоча батькам сподобалася ця незвичайна ідея з новорічною ялинкою, керівництво дитячого садка все ж присікло цю ініціативу.

Багатьом батькам сподобалася "інноваційна ідея" Фото: Соцмережi

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік дав ім'я доньці, поки його дружина спала після пологів. Користувачі соцмереж присоромили батька за такий вчинок. Чоловік хотів додати ім'я своєї покійної бабусі, проте дружина з ним не погодилася. Пара сперечалася з цього приводу не один день, але жінка залишалася непохитною.

Також стало відомо, що "привид старої баби" спостерігає за 5-річним хлопчиком. Увагу людей привернув таємничий силует у вікні одного з будинків поруч. На другому поверсі чітко видно фігуру жінки, яка спостерігає за хлопчиком. Моторошні кадри були зроблені Луїзою Лентон.