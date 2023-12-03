Фігура з минулого: "привид старої жінки" спостерігає за 5-річним хлопчиком (відео)

Увагу людей привернув таємничий силует у вікні одного з будинків поруч. На другому поверсі чітко видно фігуру жінки, яка спостерігає за хлопчиком.

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У Великій Британії мама знімала на відео, як її син вчиться кататися на велосипеді. Пізніше вона помітила моторошну "примару старої жінки", яка спостерігала з особняка за 5-річним хлопчиком. Про моторошну історію згадує The Mirror.

Кадри були зроблені Луїзою Лентон в особняку Олдвей у Пейгнтоні, Девон, що був побудований у XIX столітті. Уперше про це у 2018 році писали місцеві новинні видання.

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На відео видно, як 5-річний хлопчик катається на велосипеді, роблячи кола. Однак увагу людей привернув таємничий силует у вікні одного з будинків поруч. На другому поверсі чітко видно фігуру жінки, яка спостерігає за хлопчиком. Зазвичай скептично ставиться до паранормальних явищ, Луїза не змогла пояснити появу старої жінки, яку вона описувала як "одягнену в старовинний одяг".

"Ми з чоловіком розійшлися у своїх справах. Він пішов гуляти з собаками по полю, а я повела нашого маленького сина на автостоянку, щоб повправлятися в їзді на велосипеді. Стоянка рівна й ідеально підходить для цього. Я просто знімала його, і все. Тільки коли я була вдома і лежала в ліжку, переглядаючи ролик, я помітила це. Я була в стані "о боже!", а мій коханий не міг цього пояснити. Ніхто з нас не знає, що це таке. Коли я знімала, я взагалі цього не бачила. Я була занадто зайнята зйомками. Я зробила скриншот і одразу ж збільшила зображення. Це схоже на жінку з волоссям, зібраним у пучок, з білими манжетами на руках", — розповіла британка 2018 року виданню Devon Live.

Уперше про цю історію у 2018 році писали місцеві новинні видання Фото: Devon Live

Схвильована мама навіть звернулася до ради Торбея з приводу загадкової постаті, але там їй сказали, що в день зйомки в будівлі могли перебувати тільки охоронці.

"Наскільки я можу судити, це точно не охоронець. На жінці одяг із білими манжетами, і вона виглядає як вікторіанка. Я б дуже хотіла дізнатися, хто або що це було", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що спіритична дошка "наказала" хлопчикам убити свого друга. Гра з дошкою Віджі передбачає використання указки, яка ковзає по дошці для спіритичних сеансів, що складається з букв алфавіту і цифр від 0 до 9, нібито для зв'язку з духами померлих.

Також стало відомо, що сім'я попрощалася з покійним батьком у нічному клубі. Ролик, знятий під час прощання з покійним, став вірусним у соцмережах по всьому світу. Його сім'я вирішила, що його відкрита труна займе центральне місце на танцмайданчику.