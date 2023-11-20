Танці навколо труни: сім'я попрощалася з покійним батьком у нічному клубі (відео)

Ролик, знятий під час прощання з покійним, став вірусним у соцмережах по всьому світу. Його сім'я вирішила, що його відкрита труна займе центральне місце на танцмайданчику.

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Сім'я та друзі покійного чоловіка із Сальвадора потрапили в заголовки газет, влаштувавши його поминки в нічному клубі. За життя він любив веселитися і танцювати. Про це пише New York Post.

Дарвін Бернал попросив про такі незвичайні проводи перед своєю смертю на початку місяця, і його близькі з радістю виконали це побажання.

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Поминки відбулися в нічному барі El Pacifico в місті Ла-Юніон 5 листопада. Ролик, знятий під час прощання з Дарвіном, став вірусним у соцмережах по всьому світу.

"Перед смертю він сказав нам, що хоче, щоб його похорон відбувся на дискотеці, і саме так і сталося. Він любив веселитися і любив танцювати", — розповіла журналістам дочка Катерин Мерседес Бернал.

Сім'я Бернала вирішила, що його відкрита труна посяде центральне місце на танцмайданчику, а скорботні рухатимуться навколо неї, поки з колонок лунатиме латинська музика.

Мерехтливі сині та фіолетові вогники всередині нічного клубу надавали "святкової" атмосфери.

За життя Дарвін любив веселитися і танцювати Фото: Facebook

Багато користувачів у соцмережах похвалили сім'ю за те, що вони вшанували пам'ять батька, який любив вечірки, так, як він хотів.

"Яка прекрасна сім'я, вони виконали його останнє бажання", — написала одна людина.

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