Танці навколо труни: сім'я попрощалася з покійним батьком у нічному клубі (відео)
Ролик, знятий під час прощання з покійним, став вірусним у соцмережах по всьому світу. Його сім'я вирішила, що його відкрита труна займе центральне місце на танцмайданчику.
Сім'я та друзі покійного чоловіка із Сальвадора потрапили в заголовки газет, влаштувавши його поминки в нічному клубі. За життя він любив веселитися і танцювати. Про це пише New York Post.
Дарвін Бернал попросив про такі незвичайні проводи перед своєю смертю на початку місяця, і його близькі з радістю виконали це побажання.Важливо
Поминки відбулися в нічному барі El Pacifico в місті Ла-Юніон 5 листопада. Ролик, знятий під час прощання з Дарвіном, став вірусним у соцмережах по всьому світу.
"Перед смертю він сказав нам, що хоче, щоб його похорон відбувся на дискотеці, і саме так і сталося. Він любив веселитися і любив танцювати", — розповіла журналістам дочка Катерин Мерседес Бернал.
Сім'я Бернала вирішила, що його відкрита труна посяде центральне місце на танцмайданчику, а скорботні рухатимуться навколо неї, поки з колонок лунатиме латинська музика.
Мерехтливі сині та фіолетові вогники всередині нічного клубу надавали "святкової" атмосфери.
Багато користувачів у соцмережах похвалили сім'ю за те, що вони вшанували пам'ять батька, який любив вечірки, так, як він хотів.
"Яка прекрасна сім'я, вони виконали його останнє бажання", — написала одна людина.
@storyful_viral The family and friends of an El Salvador man who “loved to party” have honored his last wish by holding a wake for him at a nightclub, with his coffin taking pride of place right on the dancefloor. #wake #funeral #lastwishes #father #family #nightclub #discotheque #fyp #foryoupage ♬ Nightclub Love - Matt Maltese
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