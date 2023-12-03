Фигура из прошлого: "призрак старухи" наблюдает за 5-летним мальчиком (видео)

Внимание людей привлёк таинственный силуэт в окне одного из домов рядом. На втором этаже отчетливо видна фигура женщины, наблюдающей за мальчиком.

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В Великобритании мама снимала на видео, как ее сын учится кататься на велосипеде. Позже она заметила жуткий "призрак старухи", который наблюдал из особняка за 5-летним мальчиком. О жуткой истории вспоминает The Mirror.

Жуткие кадры были сделаны Луизой Лентон в особняке Олдвей в Пейгнтоне, Девон, который был построен в XIX веке. Впервые об этом в 2018 году писали местные новостные издания.

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На видео видно, как 5-летний мальчик катается на велосипеде, делая круги. Однако внимание людей привлек таинственный силуэт в окне одного из домов рядом. На втором этаже отчетливо видна фигура женщины, наблюдающей за мальчиком. Обычно скептически относящаяся к паранормальным явлениям, Луиза не смогла объяснить появление старухи, которую она описывала как "одетую в старинную одежду".

"Мы с мужем разошлись по своим делам. Он пошел гулять с собаками по полю, а я повела нашего маленького сына на автостоянку, чтобы поупражняться в езде на велосипеде. Парковка ровная и идеально подходит для этого. Я просто снимала его, и все. Только когда я была дома и лежала в постели, просматривая ролик, я заметила это. Я была в состоянии "о боже!", а мой возлюбленный не мог этого объяснить. Никто из нас не знает, что это такое. Когда я снимала, я вообще этого не видела. Я была слишком занята съемками. Я сделала скриншот и сразу же увеличила изображение. Это похоже на женщину с волосами, собранными в пучок, с белыми манжетами на руках", — рассказала британка в 2018 году изданию Devon Live.

Впервые об этой истории в 2018 году писали местные новостные издания Фото: Devon Live

Взволнованная мама даже обратилась в совет Торбея по поводу загадочной фигуры, но там ей сказали, что в день съемки в здании могли находиться только охранники.

"Насколько я могу судить, это точно не охранник. На женщине надета одежда с белыми манжетами, и она выглядит как викторианка. Я бы очень хотела узнать, кто или что это было", — добавила она.

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