Самый "уважаемый" ребенок: назван возможный преемник Ким Чен Ына (фото)

В разведке Южной Кореи считают, что следующим лидером Северной Кореи может впервые стать женщина. Речь идет о дочери Ким Чен Ына.

Наиболее вероятным преемником главы Корейской Народно-Демократической Республики является Ким Чжу Э, которая приходится дочерью нынешнему лидеру Ким Чен Ыну. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на разведку Южной Кореи.

Авторы публикации указали на то, что Ким Джу Э часто сопровождает своего отца на официальных мероприятиях. Кроме того, государственные СМИ КНДР называют ее "самым любимым" или "уважаемым" ребенком Ким Чен Ына. На данный момент девочке около 10 лет.

Ким Чжу Э Фото: RFA

Ким Чжу Э Фото: Yonhap

По данным южнокорейских чиновников, у северокорейского лидера есть еще один ребенок, который младше Ким Чжу Э. Также проверяется информация о наличии ребенка, старшего за девочку.

"На данный момент Ким Чжу Э рассматривается как наиболее вероятный преемник", — заявили в разведке.

В ведомстве подчеркнули, что рассматривают "все возможности" касательно передачи власти в Северной Корее. Разведчики отметили, что Ким Чен Ын пока еще молод и не известно, если ли у него серьезные болезни.

Как отмечают авторы статьи, после Второй мировой войны в КНДР сохраняется династический тип управления. Все северокорейские лидеры правили страной до самой смерти. Если Ким Чжу Э займет место своего отца, то станет первой женщиной-правителем Северной Кореи.

Напомним, 19 декабря СМИ сообщили, что Дочь Ким Чен Ына вместе со своим отцом побывала на испытаниях баллистической ракеты, что может служить еще одним указанием на линию преемственности в северокорейском руководстве.

Ранее, 1 декабря, стало известно, что Ким Чен Ын посетил вместе с Ким Чжу Э летный полк ВВС Северной Кореи. Модные эксперты разглядели на лице Ким Чжу Э модные очки, предположительно от бренда Gucci.