В Беларуси не нашли "двойника Путина", о котором говорил политолог Соловей, — СМИ (фото)

Киберпартизаны обработали сотни данных и фото и нашли нескольких граждан Беларуси, которые имеют хоть какое-то сходство с Путиным. Они обнародовали фото наиболее похожего на российского президента жителя республики.

В Беларуси киберпартизаны решили разыскать двойника российского президента Владимира Путина, о котором недавно говорил российский политолог Валерий Соловей. Об этом пишет белорусский телеграм-канал "Еўрарадые".

"Двойников Путина в белорусской паспортной базе не обнаружено. "Евгений Васильевич, плотник из Беларуси 4-го разряда", который якобы поздравлял россиян с Новым годом вместо настоящего Путина, — очередная выдумка российского конспиролога "профессора" Соловья", — говорится в сообщении.

Отмечается, что киберпартизаны пересмотрели сотни данных и фото и нашли нескольких граждан Беларуси, которые имеют хоть какое-то сходство с Путиным. Они обнародовали фото наиболее похожего на российского президента жителя республики.

"По иронии судьбы, его отчество Васильевич. Но плотником он совсем не работает", — говорится в сообщении.

Наиболее похожий на Путина житель Беларуси

Напомним, что на днях политолог Валерий Соловей заявил о том, что после смерти настоящего Путина к власти пришел его двойник — плотник 4 разряда из Белоруссии по имени Евгений Васильевич.

"Двойника Путина зовут Евгений Васильевич. Он родом из Беларуси. Да, плотник 4-го разряда, чистая правда. Те из вас, кто видел новогоднее обращение так называемого президента, обратили внимание на то, что оно было очень коротким. Оно было одним из самых коротких за всю историю поздравлений от имени Путина", — сказал политолог.

В 2023 году Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", сообщил, якобы является плотником 4-го разряда и умеет строить окна. По версии политолога, Путин якобы умер 26 октября 2023 года в результате продолжительной болезни. Валерий Соловей уверяет, что власть в России сейчас держит в своих руках секретарь российского Совбеза и ближайший к Путину человек Николай Патрушев, а роль диктатора выполняют несколько двойников.

Отметим, что никаких доказательств смерти Путина в течение последних двух месяцев так и не появилось.

Напомним, что по мнению представителя ГУР Андрея Юсова, мотивацией у двойников Путина являются не только деньги. Здесь может быть негативная мотивация — страх, шантаж и другие вещи.

По словам российской оппозиционерки Ольги Курносовой, перед журналистами 14 декабря выступал не "настоящий" Путин.