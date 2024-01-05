"Поставил подпись за Путина": в РФ депутат "прифотошопил" себя к телу другого парламентария (фото)

Депутат намалевал с фото, чтобы отчитаться перед избирателями. По его словам, он действительно ставил подпись, но фото не получилось, поэтому ему помогла выйти из ситуации его дочь.

В России депутат из Челябинской области не смог похвастаться тем, что поставил подпись в поддержку президента РФ Владимира Путина, который решил баллотироваться в президенты, поэтому пошел на "маленькую хитрость". Он прифотошопил свою голову к телу другого депутата, который подписался за Путина. Об этом пишет независимое российское медиа ASTRA.

Так, депутат из Челябинской области, член "Справедливой России" Дмитрий Сумин опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" фото того, как он ставит подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России.

"Наш лидер Владимир Путин представляет не какую-то отдельную партию, он представляет интересы всего нашего многонационального народа", — написал Сумин под фото.

Впрочем, бдительные читатели обнаружили, что тело Сумина на фотографии принадлежит другому депутату из Челябинской области, который уже распространял похожий фото-отчет — Павлу Жолобову. Сам Сумин подтвердил, что пошел на маленькую хитрость и у него были на то причины.

"Дело в том, что фотография не получилась, когда я ставил подпись. И мне дочь вот так помогла выйти из положения. Похоже, нужно будет сделать свою фотографию еще раз", — заявил он.

Напомним, что российские оккупанты записали на фронте постановочное видео, когда солдат ВСУ отказывается идти на штурм, а командир его расстреливает.

Ранее сообщалось, что украинец спланировал выехать за границу через пункт пропуска на Волыни. Благодаря интернету и "магии" фотошопа он сделал себе документ, который "освобождает" от призыва.