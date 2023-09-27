В РФ "прифотошопили" покойного оккупанта на фото с награждением, — росСМИ

По данным российских журналистов, военный был ранен на фронте и доставлен в госпиталь с тяжелой болезнью в январе, и в последствии умер. А фото с ним опубликовали спустя полгода.

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В Башкирии в администрации Янаульского района появилась фотография, на которой боец батальона имени Доставалова Артур Султангалиев якобы лично получает медаль от военного комиссара Марата Харисова. Однако на фотографии явно заметны признаки фотошопа. Об этом 27 сентября пишет российское медиа The Insider.

Согласно сообщению, оккупант Султангалиев получил из рук военного комиссара города Янаула Марата Харисова ведомственную медаль Минобороны РФ "Участнику специальной военной операции". Впоследствии, после того как СМИ обратили внимание на данную публикацию, она была удалена, отмечают журналисты.

Примечательно, что администрация не скрыла факт фотошопа. На комментарий о плохой работе фотошопа представитель районной администрации ответил: "Есть такое, пришлось пойти на это в силу некоторых причин…"

По официальной информации российских чиновников, в январе 2023 года Султангалиев был ранен и переведен в больницу с тяжелой болезнью, впоследствии он скончался, но дата смерти неизвестна. Фотография с признаками фотошопа была опубликована 18 июля, а о смерти российского оккупанта официально сообщили лишь 25 сентября.

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Напомним, 18 сентября стало известно, что в Мариуполе от "загадочной болезни" умерли 11 военных Вооруженных сил Российской Федерации, среди них были двое офицеров.

Напоминаем, 11 сентября Генштаб ВСУ опубликовал прогнозы по мобилизации в России. Украинское командование ожидает призыва 700 тысяч россиян, которые будут воевать против Сил обороны.