В Шотландии украинских беженцев лишат выплат на жилье, — СМИ

Мэрии городов заявили, как сообщили журналисты Daily Record, что после правительственных указаний им придется прекратить поддерживать отели, где размещены украинцы.

Правительство Шотландии решило лишить беженцев из Украины выплат на жилье. Об этом сообщает Daily Record.

Чиновники обратились к местным властям с соответствующими предложениями. Издание назвало инициативу еще одним подтверждением того, министры Шотландской национальной партии (SNP) не уважают местные советы.

Как говорится в сообщении, было объявлено, что предоставление финансирования для помощи украинцам в обустройстве не будет продолжаться в дальнейшем. После этого мэрии городов заявили, что им придется прекратить поддерживать гостиницы, где размещены украинские граждане.

Объявляя программу в 2022 году, Никола Стерджен, бывший первый министр правительства Шотландии, заявила, что страна играла "полноценное значение" в принятии украинцев, ищущих убежища от войны. Тот факт, как отмечает издание, что тысячи людей поселились в Шотландии или находятся в процессе того, чтобы сделать ее своим домом, должен быть предметом гордости.

"На этот раз проиграли бедные украинцы, которые нуждаются, чтобы их "теплый" прием был подкреплен холодной, твердой наличностью", — говорится в сообщении.

Украинские беженцы в Шотландии

Шотландия в июле 2022 года приостановила программу поддержки украинских беженцев в связи с нехваткой жилья. В правительстве заявляли, что трехмесячная пауза не повлияет на почти 18 000 человек, которые, как ожидается, прибудут.

Чиновники заявили, что приостановление программы "гарантирует, что перемещенные лица, которые уже находятся здесь, и те, кто прибудет в ближайшие месяцы, будут в безопасности. В правительстве заявляли, что 4,666 из 7,000 украинцев, прибывших в Шотландию, сделали это в рамках "схемы суперспонсорства", которая была запущена 18 марта.

Напомним, в январе 2024 года в Польше посчитали количество украинских мужчин, которые находятся на территории страны. Нацбанк Польши утверждает, что в стране пятую часть украинских беженцев составляют мужчины. Кроме того, по сравнению с женщинами им легче трудоустроиться и они чаще находят постоянную работу.