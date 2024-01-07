Причастна Россия: в Германии фиксируют дроны над полигонами, где учатся украинцы, – Bild

Беспилотники регулярно замечают над военным полигоном Клиц, где Бундесвер тренирует украинцев на танках Leopard 1

В Германии начали регистрировать неопознанные беспилотные аппараты, появляющиеся над военными полигонами и казармами Бундесвера, где проводят обучение также украинские военные. Об этом сообщает издание Bild.

"Дроны регулярно замечают над военным полигоном Клиц, где Бундесвер тренирует украинцев на танках Leopard 1. На других базах иногда в воздушное пространство поднимаются одновременно несколько беспилотников", – заявил депутат бундестага от Свободной демократической партии и член оборонного комитета Маркус Фабер.

Согласно его утверждениям, иногда фиксируются пролеты нескольких беспилотных аппаратов.

Фабер отметил, что такие случаи "четко свидетельствуют о причастности России".

Военные ведомства также предполагают, что Москва может быть за атаками беспилотников, но подтвердить это пока не удается.

В немецком министерстве обороны заявили, что ни один из беспилотников не был сбит.

Статс-секретарь министерства обороны Германии Нильс Хильмер пояснил, что перед принятием решения необходимо провести обсуждение с МВД относительно полномочий и возможностей в сфере защиты от беспилотников. Также подчеркнуто важность исследования эффективности защитных механизмов и возможности их оперативного приобретения.

"Существует огромное отставание, когда дело доходит до беспилотников. Ясно одно: нашей армии нужны современные глушилки. Нам нужны результаты работы рабочей группы в течение следующих нескольких месяцев", – подчеркнул Фабер.

Напомним, что 22 декабря в СНБО раскрыли новые детали уничтожения Су-34. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, самолеты противника постоянно мешали украинским защитникам.

Также 27 декабря десантник ВСУ рассказал о тяжелых боях под Марьинкой. Ежедневные потери ВС РФ в районе Новомихайловки составляют 1–3 единицы техники и 20–30 человек.