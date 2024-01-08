В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар: горит ангар (видео)

По данным спасателей, пожар в складе с полиэтиленом и картонной упаковкой распространился на 4 тысячи квадратных метров. Само помещение не удалось спасти от огня.

В понедельник, 8 января, в городе Санкт-Петербург, Российская Федерация, произошел пожар в складском помещении. Площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила МЧС РФ.

"В Невском районе горит ангар. Сведений о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.

Как сообщили в источнике, площадь пожара — 4 000 квадратных метров.

Немного позже российские пожарные отметили, что "локализовали пожар на 2 000 квадратных метрах".

А также уточнили, что "горит ангар с полиэтиленом и картонной упаковкой".

Также в российском издании "Фонтанка" заявили, что спасатели столкнулись с проблемами при тушении пожара.

"Говорят, горел ангар с полиэтиленом и картоном. Участок безводный, так что рукав пришлось тянуть сначала на 600 метров, потом на километр, огонь успел распространиться на 4 тысяч квадратов. Ангар не спасти, но соседние здания удалось отстоять. Пострадавших нет. А дальше — дознаватели установят, почему загорелось", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 ноября произошел пожар на территории московской электроподстанции "Чагино". Тогда же сообщали о густом дыме и возгорании трансформатора, а также 120 литров топлива.

Также 4 декабря в Москве горел завод, выпускающий спецтранспорт.

Кроме того, 7 декабря в Москве горел "Электрозавод". Пожар начался на первом этаже лакокрасочного цеха, расположенного на заводе по изготовлению железобетонных изделий и металлических конструкций.

А 1 декабря в России горел рынок "Садовод". Там взорвались баллоны с химикатами. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров. По информации МЧС РФ, пожар вспыхнул в торговых павильонах. Позже в ведомстве уточнили, что на рынке загорелись товары в смежных трехуровневых контейнерах.