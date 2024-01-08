"В квартирах 5 градусов": в Подмосковье люди эвакуируются из домов из-за морозов (фото, видео)

По данным властей Московской области, тепло в домах отсутствует из-за серьезной аварии в котельной. Губернатор региона Андрей Воробьев практически неделю никак не комментировал инцидент, а потом вовсе закрыл комментарии в соцсетях.

В России значительно похолодало и жители Московской области продолжают жаловаться на то, что они вынуждены сидеть без отопления в своих квартирах. Об этом они пишут в местном Telegram-канале "Подслушано в Электростали".

По словам местной жительницы, ее подъезд полностью успел замерзнуть, ведь отопления нет более четырех дней. От холода также разорвало батареи и сколько это еще будет длиться — никто не знает.

Кроме того к дому никто не приезжает, чтобы решить этот вопрос. Ни представители администрации, ни сотрудники Управляющей компании. Жители заметили лишь несколько слесарей, которые несколько дней пытаются справиться с последствиями инцидента, но ничего не помогает.

"В квартирах пять градусов тепла. Все, кто могли, отсюда уже выехали, самоэвакуировались. Те, кто остались, выживают как могут — газом, тепловыми пушками. Вот в таком состоянии наш дом", — рассказывает женщина на опубликованном ролике.

Сняты кадры были еще несколько дней назад и как изменилась ситуация — неизвестно, однако жалобы от жителей продолжили поступать.

В других дома Подмосковья наблюдается схожая ситуация. В одном их подъездов прорвало батареи на каждом этаже с 1-го по 9-й и отопление по-прежнему отсутствует.

Также из-за сырости и холода у людей в квартирах начали гнить стены.

К слову, из-за проблем с отоплением учебных процесс в некоторых школах Подмосковья возобновится позже, о чем заявил губернатор региона Андрей Воробьев, передает издание "Подмосковье.Сегодня". По его словам, нет смысла идти в холодные помещения, поэтому необходимо сделать паузу. Речь идет об учебных заведениях города Климовск.

Жалобы в Telegram-канал губернатора Московской области продолжили поступать, поэтому там закрыли комментарии, как пишет местное медиа "Осторожно, Москва". Примечательно, что Андрей Воробьев практически неделю никак не комментировал ситуацию, что также могло повлиять на реакцию местных жителей.

"Пользователи сначала сообщали об удалении негативных сообщений, а затем администраторы вовсе закрыли комментарии к постам и чат", — говорится в сообщении.

Жители Московской области продолжают жаловаться на отсутствие отопления Фото: Telegram

Жители Подмосковья остались без отопления: что произошло

Проблемы с отопление в Московской области начали фиксировать еще 2 января, пишет издание "Медиазона". В городе Балашиха многоэтажные дома были несколько дней без тепла и горячей воды. 5 января местные власти сообщили, что проблема была решена, однако некоторые жители по состоянию на 8 января продолжают писать жалобы.

Связано отсутствие отопления в Московской области с тем, что в котельной произошла серьезная авария, которую власти пытаются устранить уже более недели.

"Владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. Мы же подключили к ликвидации последствий предприятия из разных округов Подмосковья", — написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Из-за отключения отопления в городе Подольск Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В помещениях владельца котельной провели обыски, а также допросили руководство компании, которая занимается ее обслуживанием.

Какими оказались предварительные результаты расследования — на момент публикации материала неизвестно.

Напомним, 6 января сообщалось, что без отопления осталось более 20 тысяч россиян в Подмосковье. Российские медиа пишут, что жители Московской области жалуются на отсутствие тепла и разорванные трубы. У некоторых отсутствует горячая вода и электроснабжение уже несколько дней.