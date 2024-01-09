Премьер Израиля попросил у президента ОАЭ денег, но тот отправил его к Зеленскому, — СМИ

По словам журналистов, после нападения террористов ХАМАС, Израиль закрыл Западный берег реки Иордан из соображений безопасности. Поэтому более 100 тысяч палестинских арабов остались без работы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил у президента ОАЭ Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна, чтобы его страна выплатила пособия рабочим арабам-палестинцам в Иудее и Самарии (Западного берега), которые остались без работы. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на собственный источник в Израиле.

По словам журналистов, политик отклонил просьбу и посоветовал Нетаньяху обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Издание отметило, что после нападения террористов ХАМАС, Израиль закрыл Западный берег реки Иордан из соображений безопасности. Поэтому более 100 тысяч палестинских арабов остались без работы.

В материале говорится, что Нетаньяху пытался найти выход из ситуации и просил, чтобы другие страны заплатили рабочим Западного берега пособия. Так, он обратился к президенту ОАЭ несколько недель назад.

Как сообщил журналистам источник, президент Эмиратов был "ошеломлен" такой просьбой. Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян отказал, а затем саркастически якобы предложил премьер-министру Израиля обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как тот получает много денег из разных стран.

Журналисты отметили, что Канцелярия премьер-министра Израиля и посольство ОАЭ в Вашингтоне отказались от комментариев касательно данного случая.

Ранее СМИ сообщали, что ЦАХАЛ переходит в менее интенсивную фазу боевых действий. По словам журналистов, Израиль сосредоточит внимание на южных и центральных опорных пунктах террористической группировки ХАМАС, особенно вокруг Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха.