Война в секторе Газа: ЦАХАЛ переходит в менее интенсивную фазу боевых действий, — NYT

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начинает переход переходить от крупномасштабной наземной и воздушной кампании в секторе Газа к более целенаправленной фазе войны против ХАМАС. Предполагается, что переход будет закончен к концу января. Об этом пишет издание New York Times.

Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что новый этап кампании предполагает меньшее количество войск и авиаударов. Он сказал, что Израиль продолжит сокращать численность войск в секторе Газа, и этот процесс уже начался в этом месяце.

По словам Хагари, Израиль сосредоточит внимание на южных и центральных опорных пунктах террористической группировки ХАМАС, особенно вокруг Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха.

По словам неназванных американских официальных лиц, численность израильских войск в северной части Газы сократилась примерно в половину. Так, еще в прошлом месяце, в разгар кампании там присутствовали около 50 тысяч солдат.

Израильские официальные лица заявили, что, если ЦАХАЛ столкнется с ожесточенным сопротивлением ХАМАС или найдут неожиданные угрозы, масштабы и темпы вывода войск могут замедлиться, а интенсивные авиаудары – продолжиться.

Напомним, еще в декабре СМИ сообщали, что президент США Джо Байден подталкивает Израиль снизить интенсивность боевых действий в Газе. По словам журналистов, в руководстве США считают защиту палестинского гражданского населения в секторе моральным долгом и стратегическим императивом Израиля.