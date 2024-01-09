Війна в секторі Гази: ЦАХАЛ переходить у менш інтенсивну фазу бойових дій, — NYT

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) починає перехід переходити від великомасштабної наземної та повітряної кампанії в секторі Газа до більш цілеспрямованої фази війни проти ХАМАС. Передбачається, що перехід буде закінчено до кінця січня. Про це пише видання New York Times.

Представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що новий етап кампанії передбачає меншу кількість військ і авіаударів. Він сказав, що Ізраїль продовжить скорочувати чисельність військ у секторі Газа, і цей процес уже почався цього місяця.

За словами Хагарі, Ізраїль зосередить увагу на південних і центральних опорних пунктах терористичного угруповання ХАМАС, особливо навколо Хан-Юніса і Дейр-ель-Балаха.

За словами неназваних американських офіційних осіб, чисельність ізраїльських військ у північній частині Гази скоротилася приблизно в половину. Так, ще минулого місяця, у розпал кампанії там були присутні близько 50 тисяч солдатів.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що, якщо ЦАХАЛ зіткнеться із запеклим опором ХАМАС або знайдуть несподівані загрози, масштаби і темпи виведення військ можуть сповільнитися, а інтенсивні авіаудари — продовжитися.

Нагадаємо, ще в грудні ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден підштовхує Ізраїль знизити інтенсивність бойових дій у Газі. За словами журналістів, у керівництві США вважають захист палестинського цивільного населення в секторі моральним обов'язком і стратегічним імперативом Ізраїлю.